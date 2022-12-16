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Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:07 Son Güncelleme: 16.12.2022 14:14

Hamsik'in yeni saç modeli beğeni topladı!

Hamsik’in yeni saç modeli beğeni topladı!

Trabzon’un tecrübeli oyuncusu, Mohawk modeli saçlarının arkasına Trabzon’un plakasını yazdırınca, bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini topladı.

Trabzonspor orta sahasının vazgeçilmezi Marek Hamsik, futboluyla konuşulduğu kadar saç stiliyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbol kariyeri ile birçok genç oyuncunun örnek aldığı 35 yaşındaki futbolcu, kızılderililere has Mohawk stili ile Dünya çapında ilgi çekmişti. Farklı saç stili ile dikkat çeken oyuncu bu kez yeni bir akım başlattı. Hamsik, başının arkasına ekstra olarak Trabzon'un plakası olan '61' yazdırdı. Slovak yıldızın, kuaförüne saçına 61 numarasını kazıttığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

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Hamsik'in yeni saç modeli beğeni topladı!
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