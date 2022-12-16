Hamsik’in yeni saç modeli beğeni topladı!

Trabzonspor orta sahasının vazgeçilmezi Marek Hamsik, futboluyla konuşulduğu kadar saç stiliyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbol kariyeri ile birçok genç oyuncunun örnek aldığı 35 yaşındaki futbolcu, kızılderililere has Mohawk stili ile Dünya çapında ilgi çekmişti. Farklı saç stili ile dikkat çeken oyuncu bu kez yeni bir akım başlattı. Hamsik, başının arkasına ekstra olarak Trabzon'un plakası olan '61' yazdırdı. Slovak yıldızın, kuaförüne saçına 61 numarasını kazıttığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.