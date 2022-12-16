Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor Lazio maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:58

Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor Lazio maçı canlı izle ekranı

Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor Lazio maçı canlı izle ekranı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam ediyor. Hatayspor, bugün İtalya Serie A’nın köklü ekiplerinden Lazio ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, ‘Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta’ sorusuna yanıt arıyor. İşte Hatayspor Lazio maçı canlı izle ekranı

2022 Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarına devam eden Hatayspor, bu akşam Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Türk futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için, Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Hatayspor Lazio maçına ilişkin ayrıntılar;

HATAYSPOR - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Lazio maçı 16 Aralık günü saat 18.00'de oynanacak.

HATAYSPOR - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın yayıncısı bilinmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! 1 sivil ve 8 polis memuru yaralandı
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
EYT SON DAKİKA: Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT ve 2023 asgari ücret zammı için YENİ açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor Lazio maçı canlı izle ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA