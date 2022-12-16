Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor Lazio maçı canlı izle ekranı

2022 Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarına devam eden Hatayspor, bu akşam Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Türk futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip etmek için, Hatayspor Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Hatayspor Lazio maçına ilişkin ayrıntılar;