İlhan Palut: Trabzonspor’u çok net bir şekilde tedirgin edemedik

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'nde kamp yapan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, kamp çalışmaları, takımın performansı, transfer çalışmaları ve birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kampın oldukça iyi geçtiğini ifade eden İlhan Palut, "Antalya'daki kış dönemi kamp tesisleri son derece gelişmiş, hem sahalarıyla hem de konaklama tesisleriyle, imkanlarıyla son derece modern tesisler. Dediğiniz gibi bu sene yağış anlamında da rahatsız edici bir durum yok" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN BİZİM İSTEKLERİMİZE OYUNCULARIN REAKSİYONUYDU"

Konyaspor'un teknik direktörü olduğunda psikolojik olarak yıpranmış bir oyuncu grubuyla karşılaştığını belirten İlhan Palut, "İlk geldiğimiz zaman nasıl bir Konyaspor ile karşılaştık ona değinmek lazım. Psikolojik olarak yıpranmış bir Konyaspor ve oyuncu topluluğuyla karşılaştık. İlk önce onlara özgüven aşıladık ve kendilerine inanarak, gerektiğinde de riskler alarak futbol oynamalarını söyledik. Belki defansif anlamda çok büyük sıkıntılar yaşamayan ama ofansif anlamda gerçekten kısır, üretkenlikten ve pozisyona girmekten uzak bir takım gördük. Aslında işin yüzde 50'si bizim adımıza çok zor geçmedi. Takımın savunma disiplini zaten vardı. Ama ofansif anlamda coşkuyla oynayan, pozisyonlara giren ve skorlar üretebilen, galibiyetler kazanabilen bir Konyaspor yolculuğunu başlattık. Burada önemli olan bizim isteklerimize karşı oyuncuların reaksiyonuydu. Onlar bu noktada bizim istediklerimizi yapmaya çalıştılar. İnandılar ve arada güzel bir sinerji oluştu. Konyaspor daha keyif veren, daha çok skor alan, daha başarılı bir takım haline geldi" ifadelerini kullandı.



"GEÇEN SENEKİ İDEAL 11'İMİZDE 5 OYUNCU DEĞİŞTİ"

Geçtiğimiz sezon takımın ideal 11'inden 5 oyuncunun değiştiğini ancak kişiler değil, sistem üzerinden gittikleri için kaldıkları yerden devam ettiklerini dile getiren Palut, "Geçen sene bizim 3'üncü olduğumuz kadrodan en ideal 11'imizden 5 oyuncu değişti. Kaleci İbrahim'i bir kenara bırakırsak takımın %50'si değişti. Bunun 3 oyuncusu defans bloğundan oldu. Ama kişiler üzerinden değil sistem üzerinden, prensipler üzerinden gittiğiniz zaman kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Tabi ki yeni giren oyuncuların zamana ihtiyacı oluyor. Burada en çarpıcı örnek Adil, Ahmet'ten sonra o formayı almak, o yükün altına bir anda girmek kolay değildi ama süreç içerisinde adım adım yere sağlam basarak o da tabi takımın değişmezlerinden oldu. Abdulkerim'i kaybettik, Calvo transferi bu noktada bizim için sol stoper kolay bulunabilen bir mevki değildi ama bu noktada da takıma uyum gösterdi. Dediğim gibi doğru oyuncularla işte Ahmet Oğuz, Cebrail ikilisi... Sağ bekte doğru oyuncularla destekledik. Savunma prensiplerine aynen devam ettik, tekrar çalıştık, tekrar oyunculara takım savunmasının uyumunu bir şekilde gerçekleştirdik ve şu an ligin en az gol yiyen takımı olduk" şeklinde konuştu.



"TRABZONSPOR'U GERÇEKTEN ÇOK NET BİR ŞEKİLDE TEDİRGİN EDEMEDİK"

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında uzun süre Trabzonspor'u kovalayan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör İlhan Palut, bordo-mavili ekibi yeterince tedirgin edemediklerini dile getirdi. Kendileri için temel kaybın Fenerbahçe ile girdikleri ikincilik mücadelesi olduğunun altını çizen Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söylememiz lazım son derece iyi bir sezon geçirdik totalinde. İkinci bölüm daha iyisi olabilir miydi, evet olabilirdi. İkinci yarıya başlarken as kadromuzdan kaybettiğimiz oyuncularımız vardı. Bir şekilde yerleri biraz geç doldu. Ofansif anlamda süreç geçtikçe şu oldu artık diğer takımlar Konyaspor'a karşı oyun prensiplerini değiştirip daha dengeli bir oyuna döndüler. Belki biz bazen bu savunma bloklarını aşmakta zorlandık. Aslında Trabzonspor'u gerçekten çok net bir şekilde tedirgin edemedik. Bir de Trabzonspor'un çok az puan kaybetmesi belli bir noktaya kadar bunu engelledi. Ama bizim buradaki aslında temel kaybımız Fenerbahçe ile girdiğimiz ikincilik mücadelesiydi. Fenerbahçe'nin çok dikey bir çıkışı, bizim dönem dönem geçirdiğimiz bocalamalar bizi bu yarışta geride bıraktı. Evet üst sıralara oynamak, hedefi kovalamak gerçekten bir tecrübe işi belki bir alışkanlık işi. Ben ve oyuncularım belki bu noktada sonunu getirmekte zorlandık."



"AHMET ÇALIK'IN KAYBINDAN SONRA TEKRAR BİR MÜCADELEYE KOYULMAK SON DERECE ZORDU AMA BİZ BUNUNLA YÜZLEŞTİK"

Takımın önemli isimlerinden Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmesinin kendileri için zor olduğunu ancak takım olarak birbirlerine sarılarak bu durumdan çıktıklarının altını çizen İlhan Palut, şöyle konuştu:

"Tekrar rahmet dileyelim, mekanı cennet olsun inşallah. Son derece üzücü bir olaydı. Belki ne takımdaki teknik adamların ne oyuncuların daha önce karşılaşmadığı bir durumdu. Gerçekten bunu karşılamak, bunu atlatmak, tekrar bir mücadeleye koyulmak son derece zordu ama biz bununla yüzleştik. Evet böyle bir gerçek var. Birbirimize tutunduk, sarıldık, toplantılar yaptık. Şöyle yapmadık hiç, konuşmayalım da tekrar acımızı kavlamayalım. Herkes duygularını döktü. Gerçekten çok zor günlerdi. Anlatmak bile zor. Kelimelerle anlatılmaz bir acıydı bizim için. Ama süreç içerisinde ikisini birbirinden ayırmamız gerektiğini biliyorduk. Tamam hiçbir zaman unutmayacağımız bir kayıp ama aynı zamanda devam eden bir yarış devam eden bir yol. Oyuncularım burada gerçekten olgun davrandılar. Tekrar futbola odaklandılar. Ama Ahmet her zaman aklımızda, bugün de aklımızda. İnşallah hiçbir takım, hiçbir camianın başına böyle bir şey gelmez."

"EN ZOR NERESİYSE ORALAR İÇİN DE ÇOK ŞÜKÜR KENDİME GÜVENİM VAR"

İsminin büyük takımlarla anılmasıyla ilgili de konuşan 46 yaşındaki teknik adam, "Biz de bu spor kamuoyu içerisindeki insanlarız. Tabii ki bazı temaslarımız, görüşmelerimiz oluyor. Ama bu direkt bir transfer görüşmesi halinde olmuyor. Ya da hiçbir kulüp 'Hocam gelin sizinle anlaşalım ve bizim takımda çalışın' gibi bir görüşme gerçekleşmiyor. Bu ilgiyi görüyorum, duyuyorum, biliyorum ama en nihayetinde ben Konyaspor'un teknik direktörüyüm. Bu kulübe, bu camiaya karşı sorumluluklarım var. Şu an zaten her takımın teknik direktörü var. Biz de tekrar Konyaspor ile en iyisini yapmaya çalışacağız. Günün birinde Konyaspor'daki misyonumu tamamladığımı düşünür ve hissedersem başka bir sayfa açmak istersem kariyerimde şu an öyle bir duygum yok. O zaman hayat bize ne gösterecek göreceğiz. Belli bir spesifik hedeften bahsedemem ama şöyle söylüyorum, hep en zor neresiyse en baskı altında çalışılacak yer neresiyse, oralar için de çok şükür kendime güvenim var" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMADAN ÖDÜN VERMEDEN OFANSİF ANLAMDAKİ KISIRLIĞA DA BİR SON VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Ligin kalanında coşkulu hücum futboluna dönmeleri gerektiğini belirten Palut, "Özellikle ligin 8 ve 9'uncu haftasından sonra coşku anlamında bir geriye gidişimiz oldu. Yeteri kadar coşkulu, yeteri kadar tempolu değildik. Yeteri kadar pozisyonlar yakalamadık. Belki kazandığımız maçlarda bile çok net pozisyonlara girmediğimiz oldu. Örneğin Kayserispor maçı. Belki Kayserispor'un da çok net pozisyonu yoktu ama biz de pozisyona girmedik, ancak 2 gol attık. Bu noktada coşkulu hücum futboluna dönmemiz lazım. Bu çalışmalarla olur, bireysel futbolcu performanslarını artırarak olur. Bu ara bize bu noktada dokunuşlar yapmak için yeterli bir süre oldu. Buradaki çalışmalardan sonra tabi ki ligin en az gol yiyen takımı olmak çok önemli. Savunmadan vazgeçmeden, savunmadan ödün vermeden ofansif anlamdaki kısırlığa da bir son vermeye çalışacağız" dedi.

"BİR HAMLE OLACAKSA KONYASPOR İÇİN BUNU DÜŞÜNMEK VE BELİRLEMEK ZOR DEĞİL"

Transfer dönemine kadar olan bölümde eldeki kullanamadıkları oyuncuları efektif hale getirmek için çalışacaklarını ancak başarılı olamamaları halinde transfer düşünebileceklerini dile getiren İlhan Palut, "Ofansif anlamda yeteri kadar üretken olmadığımızdan bahsettik. Defansta ligin en az gol yiyen takımıyız. Bir hamle olacaksa Konyaspor için bunu düşünmek ve belirlemek zor değil. Belli bir kadromuz var ve bu kadro içerisinde iki grup oyuncu var. Bir yeteri kadar şans verdiğim ama gerekli performansa bir türlü ulaşamayan futbolcular var. Bunların performansını ideal noktaya çekmemiz lazım. İki yeteri kadar süre alamayan oyuncularım var. Ya ben tercih etmemişimdir ya da oyuncu gerekli performansa ulaşmamıştır. Bu şekilde yeteri kadar kadromuz içerisinde kullanmadığımız oyuncuları da tekrar efektif hale getirmek için çalışıyoruz, çalışacağız bu dönemde. Kupa ve lig maçları var. Bunları oynayacağız. İnşallah bunların sonunda transfer dönemi geldiği zaman şunu derim; 'Bütün oyuncularımın form durumu yükseldi. Kullanmadığımız oyuncular da artık hazırlar. Bizim transfere ihtiyacımız yok çünkü transfer bir camia beklentisi ama ekonomik bir külfet. İnşallah bu kadroyla bu işi kurtarırız ve kulübümüze yeni bir külfet eklemeyiz.' Uğraştık, her şeyi yaptık, tekrar kazanmaya çalıştık ama olmadı. Gerçekten ihtiyacımız var sadece transferle çözülür duruma geldi süreç. Hücumsal anlamdaki durumlar için söylüyorum o zaman tabi transfer yönetim reaksiyonu, bir yönetim sorumluluğu. Bunu başkanımız ve yönetimimizle konuşuruz. Gerekliliklerini iletiriz, gerekli istişareleri yaparız ve o durumda da Konyaspor için gerekli hamleleri yaparız" diye konuştu.

"TARAFTARIN DESTEK OLMASININ KARŞILIĞINI ONLARI MUTLU EDEREK VERMEK İSTİYORUZ"

Son olarak Konyaspor taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten İlhan Palut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Konyaspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Aykut Kocaman hoca da Konyaspor'da emekleri olan değerli bir teknik direktör. Gerçekten güzel bir sinerji oluştu. Ben Konyaspor'da gerçekten mutlu ve huzurluyum. Geldiğim günden bu yana insanlar beni sürekli desteklediler, taraftarlar sürekli beni destekledi. Biz her zaman çok iyi gitmedik. Bazen 4 maç, bazen 5 maç kazanamama serilerimiz oldu ama burada hiçbir şekilde güvenlerini kaybetmediler ve hep destek oldular. İnsanın çalıştığı yerde kendini güvende hissetmesi, insanların onu desteklediğini hissetmesi gerçekten pozitif bir durum. Konyaspor taraftarına bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Takıma verdikleri destek için ayrıca şahsıma olan destekleri için tabi ki bir camiadan destek görmek mutluluğun yanında büyük bir sorumluluk. Bunu sorumluluk olarak addediyoruz. Bu desteğin ve sorumluluğun altında kalmamak adına çok fazla çalışıyoruz ve bunun karşılığını onları mutlu ederek vermek istiyoruz.