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Giriş Tarihi: 16.12.2022

İyi futbolcu sokakta yetişir

ÇAĞDAŞ HALICI
İyi futbolcu sokakta yetişir

Teknik direktör Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural, TFF Yöneticis iHamit Altıntop, eski hakem Cüneyt Çakır ve Trabzonspor’un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, Aykut İnce’nin moderatörlüğünde bir araya geldi

YABANCI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
HAMİT ALTINTOP: 2024'ün Türk futbolu için önemli olduğunu belirten Altıntop, yabancı sınırlaması sorusuna "Kısıtlamalara karşıyım" yanıtını verip ekledi: "Bu karar alınırken 4 yıllık alındı ama uyulmadı. Ne karar alınırsa alınsın yine uyulmayacak." Milli Takımlar için Kuntz tercihini ise şöyle açıkladı: "Zaman dardı. Büyüklerimizle istişare yaptık. Medyadan yoğun tepki vardı. Onları anlamayacak birini tercih ettik."

TEORİ İLE PRATİK AYRILMAZ
YILMAZ VURAL: Bizim fiziksel ve zihinsel devrim yapmamız gerek. Fiziksel devrim, tesisleşme. Zihinsel devrim ise 'Baba geliyor okul mu futbol mu' diyor. Teori ile pratik ayrılmaz. Bizim çocuklar teoriyi bilmeden oynuyor. 30 yaşındaki adamlara nerede durduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Devlet altyapıya girmeli, profesyonel futbolda olmamalı. Bizde hep kişinin kendisini yetiştirmesi bekleniyor. Eğitim her şeyin başında geliyor.

YILDIZ YETİŞTİRİLMEZ YILDIZ DOĞULUR!
MUSTAFA DENİZLİ: Yıldız yetiştirme konusunda iyi noktada değiliz. Esasında yıldız yetiştirilmez, yıldız doğulur. Futbolun çalışarak geliştirilen tarafları vardır ama o yetenekler çok farklıdır. Yıldız yetiştirmede bu yetenekleri buluyorsun ama Türkiye'de yıldızın yetişeceği çalışmaları yapma bir hayli zor. Kulüpler zaten bu gençlere fazla yatırım yapma şansına sahip değiller. Çünkü üst yapıya daha çok yatırım yapamıyorlar. Borç içinde yüzen bir tablo var. Yıldızların yetişme alanları, zorlukları yüksek alanlardır. Futbolcu sokakta yetişir diyoruz ama bunun bir de incelenmesi gereken tarafı var. Niye sokak? Risk alanı yüksek çünkü. Farkında olmadan mecburiyetten çevre kontrolünü daha geniş alanlara yayıyor. Çünkü elinde filesi olan bir hanım, bisikletli bir çocuk, bir araba veya benzeri bir canlı geçerken çevre kontrolünü yapıp topa sahip olmak zorunda.

ÇAKIR: BAŞARIYA GİDEN YOL SİSTEMDEN GEÇER
ÇAKIR: Başarıya giden yolda en önemlisi sistemdir. Yetenek önemli ama tek başına asla yetmiyor. Bir başarı yakalayacaksak bu sürekli olmalı, istikrar önemli. Başarının gelmesini beklemedik, hep çalıştık. Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonalarına giderken, oyuncuları ezbere biliyordum.

ÖMÜR: BİZ GEÇ ÖĞRENDİK
ABDÜLKADİR ÖMÜR: Hâlâ kendimi yıldız olarak görmüyorum. Geliştirmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. 10 yaşında altyapıya girdim, 16 yaşında oynamaya başladım. Yıldız oyuncu saha dışında da örnek olmalı. Başka takımlardaki yetenekli oyuncularla rekabetimiz bizi yukarı çeker. Arda Güler'e tavsiye verecek konumda görmüyorum kendimi... Çok yetenekli. İnsanın yemesinden içmesine, uykusuna kadar her şeye dikkat etmesi gerek. Biz bunu geç öğrendik.

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İyi futbolcu sokakta yetişir
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