İyi futbolcu sokakta yetişir

2024'ün Türk futbolu için önemli olduğunu belirten Altıntop, yabancı sınırlaması sorusuna "Kısıtlamalara karşıyım" yanıtını verip ekledi:Milli Takımlar için"Zaman dardı. Büyüklerimizle istişare yaptık. Medyadan yoğun tepki vardı. Onları anlamayacak birini tercih ettik."Bizim fiziksel ve zihinsel devrim yapmamız gerek. Fiziksel devrim, tesisleşme. Zihinsel devrim ise 'Baba geliyor okul mu futbol mu' diyor.30 yaşındaki adamlara nerede durduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Devlet altyapıya girmeli, profesyonel futbolda olmamalı.Yıldız yetiştirme konusunda iyi noktada değiliz. Esasında yıldız yetiştirilmez, yıldız doğulur.Yıldız yetiştirmede bu yetenekleri buluyorsun ama Türkiye'de yıldızın yetişeceği çalışmaları yapma bir hayli zor.Yıldızların yetişme alanları, zorlukları yüksek alanlardır. Futbolcu sokakta yetişir diyoruz ama bunun bir de incelenmesi gereken tarafı var.Risk alanı yüksek çünkü. Farkında olmadan mecburiyetten çevre kontrolünü daha geniş alanlara yayıyor. Çünkü elinde filesi olan bir hanım, bisikletli bir çocuk, bir araba veya benzeri bir canlı geçerken çevre kontrolünü yapıp topa sahip olmak zorunda.Başarıya giden yolda en önemlisi sistemdir. Yetenek önemli ama tek başına asla yetmiyor. Bir başarı yakalayacaksak bu sürekli olmalı, istikrar önemli.Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonalarına giderken, oyuncuları ezbere biliyordum.Hâlâ kendimi yıldız olarak görmüyorum. Geliştirmem gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. 10 yaşında altyapıya girdim, 16 yaşında oynamaya başladım. Yıldız oyuncu saha dışında da örnek olmalı. Başka takımlardaki yetenekli oyuncularla rekabetimiz bizi yukarı çeker.Çok yetenekli. İnsanın yemesinden içmesine, uykusuna kadar her şeye dikkat etmesi gerek. Biz bunu geç öğrendik.