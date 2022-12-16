Kupada şampiyonu penaltılar belirler

“Bu oyunun bize verdiği iki mesaj var. Birincisi; ‘Gol atan kazanır’, ikincisi; ‘Şampiyonu penaltılar belirler.’ Eğer mücadele penaltılara giderse, kupaya yakın takım Fransa olur.”
SORU: Finalde mutlu sona Arjantin mi, Fransa mı ulaşır?
GÜRCAN BİLGİÇ
Savunarak geldiler İki takımı finale getiren en önemli özellikleri defansları ve kalecileriydi. İsimleri duyduğumuz an, yıldız oyuncuların performansını hayal ediyorsunuz ama Fransa da Arjantinde iyi savunarak engelleritek tek aştı. Rakibi kontroletmek, alanı küçültmek, yapılacakhatayı beklemek prensipleri oldu. Sürekli birbirini tartan, ikinci bölgede top kapmayı bekleyen ve hızlı hücuma odaklanan ekipler göreceğiz. Bu oyunun bize verdiği iki mesaj var. Birincisi; 'Gol atan kazanır', ikincisi; 'Şampiyonu penaltılar belirler.' Eğer penaltılara giderse, kupaya yakın takım Fransa olur.
FATİH DOĞAN
Fransa daha organize Kylian Mbappe'li Fransa, şampiyon olur. Dünya futbolunda birçok başarıya imza atmış ve müzesinde Dünya Kupası eksik olan Lionel Messi'yi insanlar, kupayı kaldırırken hayal ettiğini biliyorum. Yıldızismin hikâyesi açısından güzelbir senaryo olur. Ama Fransa, turnuvanın başından bu yana daha güçlü daha emin ve daha organize duruyor. Rakibegöre oyun kurup, tempo artırıyorlar.Oyunun tıkandığı anlarda birçoksürpriz aksiyonlara imza atıyorlar. Birçok nedenle 2018 Rusya'da düzenlenen turnuvada dünya şampiyo- nu olan Fransa'yı yine favori olarak görüyorum. Belki debiraz gönlüm onu istiyor.
ALİ GÜLTİKEN
Messi ağır basıyor Takım olarak Fransa çok hazır görünüyor. Her yönüyle iyi bir ekip, kulübesi de çok kuvvetli. Bunu son Fas maçında da daha net bir şekilde gördük. Bu görüntü Fransa'yı biraz daha öne çıkırıyor gibi gösterse de Arjantin'in de turnuva boyunca her oyuna sahip olduğunu biliyoruz. Bu diğer oyuncuların da kalitesini ortaya koyuyor. Bunlara bir de Messi faktörünüilave ettiğimizde Arjantin'Ben de net bir favoriyim'mesajını veriyor. Gönlümden geçen, futbolda her şeyi başarmış büyük bir yıldızın Dünya Kupası ile kariyerini taçlandırması.
İSKENDER GÜNEN
Gönlüm Arjantin'de Arjantin, sürpriz Suudi Arabistan maçından sonra Messi'nin önderliğinde finale kadar gelmeyi başardı. Tangocular hücumda, Messi'nin performansına bağlı kalıyor. Mücadele gücü yüksek bir takım olarak öne çıkıyorlar. Fransa ise kritik eksiklerine rağmen saha içi yardımlaşması üst düzeyde. Kaleci Lloris büyük katkı verdi, ileride de Mbappe gibi yıldızıyla finale çıktılar. Finalde bizi nasıl bir sonuç bekliyor bunu kestirmek çok kolay değil ama iki takımın performanslarınıdüşündüğümüzde Fransa dahaönde duruyor. Ancak gönül, Lionel Messi gibi fenomen bir oyuncunun son turnuvasında Dünya Kupası'nı kaldırmasını arzuluyor.