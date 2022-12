Kupada şampiyonu penaltılar belirler

Finalde mutlu sona Arjantin mi, Fransa mı ulaşır?Savunarak geldilertakımı finale getiren en önemli özellikleri defansları ve kalecileriydi. İsimleri duyduğumuz an, yıldız oyuncuların performansını hayal ediyorsunuz amaSürekli birbirini tartan, ikinci bölgede top kapmayı bekleyen ve hızlı hücuma odaklanan ekipler göreceğiz. Bu oyunun bize verdiği iki mesaj var. Birincisi; 'Gol atan kazanır', ikincisi; 'Şampiyonu penaltılar belirler.' Eğer penaltılara giderse, kupaya yakın takım Fransa olur.Fransa daha organizeMbappe'li Fransa, şampiyon olur. Dünya futbolunda birçok başarıya imza atmış ve müzesinde Dünya Kupası eksik olan Lionel Messi'yi insanlar, kupayı kaldırırken hayal ettiğini biliyorum.Ama Fransa, turnuvanın başından bu yana daha güçlü daha emin ve daha organize duruyor.Birçok nedenle 2018 Rusya'da düzenlenen turnuvada dünya şampiyo- nu olan Fransa'yı yine favori olarak görüyorum.Messi ağır basıyorolarak Fransa çok hazır görünüyor. Her yönüyle iyi bir ekip, kulübesi de çok kuvvetli. Bunu son Fas maçında da daha net bir şekilde gördük. Bu görüntü Fransa'yı biraz daha öne çıkırıyor gibi gösterse de Arjantin'in de turnuva boyunca her oyuna sahip olduğunu biliyoruz. Bu diğer oyuncuların da kalitesini ortaya koyuyor. Bunlara bir deGönlümden geçen, futbolda her şeyi başarmış büyük bir yıldızın Dünya Kupası ile kariyerini taçlandırması.Gönlüm Arjantin'desürpriz Suudi Arabistan maçından sonra Messi'nin önderliğinde finale kadar gelmeyi başardı. Tangocular hücumda, Messi'nin performansına bağlı kalıyor. Mücadele gücü yüksek bir takım olarak öne çıkıyorlar. Fransa ise kritik eksiklerine rağmen saha içi yardımlaşması üst düzeyde. Kaleci Lloris büyük katkı verdi, ileride de Mbappe gibi yıldızıyla finale çıktılar. Finalde bizi nasıl bir sonuç bekliyor bunu kestirmek çok kolay değil amaAncak gönül, Lionel Messi gibi fenomen bir oyuncunun son turnuvasında Dünya Kupası'nı kaldırmasını arzuluyor.