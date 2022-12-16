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Giriş Tarihi: 16.12.2022 20:08

Okan Buruk’tan flaş Mauro Icardi açıklaması! “Yakın zamanda gelecek…”

Okan Buruk’tan flaş Mauro Icardi açıklaması! “Yakın zamanda gelecek…”

Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki son hazırlık maçında Fransa'nın Toulouse takımını 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Mauro Icardi için de konuştu.

Buruk, "Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız." dedi.

Maç içerisinde hakem ile girdiği diyalogdan da bahseden Galatasaray teknik direktörü, "Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki. Bazı maçlarda bir şeyler yaşıyorsunuz. Hakemlerin daha iyi yönetmesini bekliyoruz. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakatlıktan korkuyoruz. Hakemlerin performansı, hazırlık maçı da olsa önemli." diye konuştu.

Icardi'nin durumu hakkında da konuşan Buruk, "Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var." dedi.

Buruk sözlerine, "Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Okan Buruk’tan flaş Mauro Icardi açıklaması! “Yakın zamanda gelecek…”
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