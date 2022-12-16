Son dakika haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan flaş taraftar kararı!

Vali Ustaoğlu "Sağ duyu hakim olacaktır"

Sağ duyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacaklarına inandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bazen amacını aşan yorumlar olabiliyor ama geçmiş yıllarda çok canı yandığı için son yıllarda çok sağ duyu ile müsabakaları geçirmiştir. Benim görev yaptığı süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağ duyunun hakim olacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.