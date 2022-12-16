Son dakika haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan flaş taraftar kararı!

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 15'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi aylık olağan toplantısını yaptı. Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Trabzonspor Kulübü temsilcileri ve diğer yetkililerin yer aldığı toplantıda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka A Riski kategorisinde değerlendirildi.
İki takım arasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'de başlayacak olan karşılaşmada 1600 özel olmak üzere 2400 güvenlik personeli görev yapacak.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar karşılaşmaya alınmayacak.
Vali Ustaoğlu "Sağ duyu hakim olacaktır"
Sağ duyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacaklarına inandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bazen amacını aşan yorumlar olabiliyor ama geçmiş yıllarda çok canı yandığı için son yıllarda çok sağ duyu ile müsabakaları geçirmiştir. Benim görev yaptığı süre boyunca onlarca müsabaka izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir müsabakaya ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağ duyunun hakim olacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.