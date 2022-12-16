Spor devrimi gerçekleştirdik

"20 yıl öncesi Türkiye'ye baktığımızda kısıtlı olan imkânları görüyoruz. Bugünle kıyasladığımızda ciddi bir spor devrimi yaptık." "Son 4 yılda 20 binden fazla madalya büyük bir başarıdır. Sadece bu yıl 5 bin 300 madalya var. Gençlerimize inanıyoruz." "Kadını, erkeği, genci, yaşlısı, engellisiyle sporda fırsat eşitliğini en güçlü şekilde sunuyoruz. Bunun için de gururluyuz."
A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde kapanış konuşmasını da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan, panele katılan konuşmacıların yaklaşımlarının ve kurdukları cümlelerin kıymet taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Sporinsana sabrı,disiplini, planlıyaşamı ve zamanıetkili kullanımıöğretir. Hayal gücünün, ekip ruhunun ve hızlı karar alma yeteneğinin gelişmesinde etkili kazanımları sağlar. Her birvatandaşımızınspora erişiminitemin etmek,uluslararasıbaşarılar kazanansporcularyetiştirmek stratejikkonularımızınbaşındageliyor. 20 yıl öncesi Türkiye'ye baktığımızda bir-iki branşın haricinde kısıtlı imkanlar görüyoruz. Bugünü kıyasladığımızda çok ciddi bir spor devrimini gerçekleştirdik. İl il, ilçe ilçe,mahalle mahalle, köylere kadarbir spor tesisleşmesini yaşıyoruz. Şanlıurfa'ya Viranşehir'e gittiğinizde tenis kortlarımızda günün her saati tenisle ilgilenen vatandaşlarımızı görürsünüz. Diyarbakır'daki atletizm pisitlerine gittiğinizde yarışlara hazırlanan sporcularımızı görürsünüz. Tesislerimiz artık dünyanınfarklı ülkelerinin taleplerinecevap veriyor. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla engellisiyle sporda fırsat eşitliğini en güçlü şekilde sunduğumuzu görüyoruz. Bu bizler için mutluluk vesilesi,son derece iftihar ettiğimiz gururduyduğumuz bir konu.
MODERATÖRLÜĞÜ BAKAN YAPTI
TÜRK Sporunda Global Başarı Hedefleri' konulu panel Bakan Kasapoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan spor sevgisini aşılamak ve bu anlamda bir bilinç oluşturmanın ailede başladığını söylerken, milli sporcu bursu ile okul mu spor mu ikilemini bitirdiklerinin altını çizdi. "Türkiye olarak son 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ciddi bir tesisleşme hamlesine başladık. Futboldan atletizme, atletizmden yüzmeye kadar her alanda ciddi bir altyapı oluşturduklarını belirten Bakan, "Sporcularımız 51 branşta an itibariyle 5.300 madalya kazandı. Türkiye artık spor ülkesi, genç nüfus ülkesi. Global bir pencereden baktığımızda tabi ki spor kültürü çok kıymetli bir tarz. Bu çerçevede spor kültürü oluşturmanın önemi hakkında ne düşünürsünüz? Ve özellikle bir gencin hayatında spor nerede olur?" diyerek sözü konuklarına bıraktı.
20 YILIN TOHUMLARIARTIK MEYVE VERİYOR
SON 4 yılda 20 binden fazla madalya büyük bir başarıdır. Sadece bu yıl 5 bin 300 madalya var. Ülkemizin potansiyeline gençlerimize en güçlü şekilde inanıyoruz yetenekli sporcularımıza destek vermeyi onurlu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ay-yıldızı göğsündegururla taşıyan her sporcumuz bizim göz bebeğimiz. Türkiye yüzyılına sporda güçlü bir altyapı, sürdürülebilir bir sistem ve kapsayıcı bütüncül bir strateji ile giriyoruz. Tüm spor branşlarında hedef vizyonumuz var. Son 20 yılın tohumları artıkmeyve vermeye başladı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sporcularımızın her daim yanlarında olarak onları güçlendirmeye, bu memleketin her bireyinispora teşvike devam edeceğiz.
BEYİN GÖÇÜ ALIYORUZ 'GençlikYatırımları Yurtlar ve Tesisleşme' panelinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Taşçı, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci gençler ve gençlere yönelik yatırımlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Beşinci: "81 ilde 571 ilçedegönüllü arkadaşlarımızla gençlereuzanıyoruz. Biz ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Yeni nesil gençlik vakfı mottosuyla ilerliyoruz."Arkan "Şu anda 1.854 öğrencimiz var.Eğitimin sadece bilgi aktarımındanziyade, beceri ve yetkinliklerigeliştirmeyi de önemsemesigerekiyor. Gençlerimizle beraber kamplardan turnuvalara kadar tüm çalışmaları yapıyoruz. Hem bakanlıkla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyoruz." Taşçı: "Türkiye terkedilen değil,tam tersi ülkeye gelen öğrencilerinçoğaldığı bir yer. Bu şu anlamageliyor; Türkiye beyin göçüveren ülke konumundan beyingöçü alan ülke konumuna gelmişdurumda."
Okan Buruk (G.Saray Teknik Direktörü)
FUTBOLU SEVİYOR AMA PAZARLAYAMIYORUZ
Özellikleben, Emre, Nuri üçümüz de yurt dışında futbol oynayan, teknik direktör olarak Avrupa macerası yaşayan takımlarımızla birlikte yurt dışında çalışmayı kendimize hedef olarak seçmiş hocalarız. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileriye yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Yabancı oyuncular buraya çok kariyerli olarak geliyor ve Türkiye'nin futbola olan sevgisine hayran kalıyorlar ve bunu nasıl iyi pazarlayamıyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz diye açıkça bize soruyorlar. Türk futbolunu geliştirmeanlamında, Türk gençliğinefutbolu ve sporu daha çok sevdirmeliyiz. Galatasaray olarak altyapımızı daha çok sahaya çıkarmak istiyoruz. Türk futbolcusu hem kişilik hem kalite olarak da bunu çok iyi bir şekilde ortaya çıkaracaktır.
Emre Belözoğlu (Başakşehir Teknik Direktörü)
GENÇLERE GÜVENİRSEK İŞİN BEREKETİ DE OLUR
Cumhurbaşkanımızınönderliğinde devletimizin spora, sporcuya vermiş olduğunuz desteğiniz iyi biliniyor. Tesisleşme konusunda dünyadanöndeyiz. Son dönemde yapılan sizlerin spor devrimi olarak gördüğünüz bu sürecin kulüplere, oyunculara, sporculara çok fayda sağlayacak şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. İçini doldurmak, insan kaynağıyla kendi ülkemizdeki gençlere güvendiğimizi hissettirerek, samimiyet yakalandığında o işin bereketi olacağına inanıyorum.
Nuri Şahin (Antalyaspor Teknik Direktörü)
FUTBOLCULARI HAYATA HAZIRLAMALIYIZ Sporun birleştirici, eğitici gücüne inanan bir insanım. Bu konuda da Türkiye'nin büyük yatırımlar yaptığının farkındayım. Biz de hocalar olarak, abiler olarak her zaman desteğimizi esirgemiyoruz. Ben Allah'a şükürler olsun çok büyük kulüplerde oynadım, çok büyük markalarda oynadım ama Antalyaspor'un tesisi kadar güzel bir tesiste hiçbir zaman çalışmadım. Tesisleri yapmak yetmiyor. Bizim o tesislerde eğitim vermemiz lazım. Futbolcuları hem profesyonel anlamda hem de hayata hazırlamamız lazım.
FOTOĞRAFLAR: BAHADIR BEYARSLAN-MUSTAFA NACAR-TURGUT DOĞAN