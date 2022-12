Spor devrimi gerçekleştirdik

A Spor'un düzenlediği Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde kapanış konuşmasını da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı. Bakan, panele katılan konuşmacıların yaklaşımlarının ve kurdukları cümlelerin kıymet taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Hayal gücünün, ekip ruhunun ve hızlı karar alma yeteneğinin gelişmesinde etkili kazanımları sağlar.20 yıl öncesi Türkiye'ye baktığımızda bir-iki branşın haricinde kısıtlı imkanlar görüyoruz. Bugünü kıyasladığımızda çok ciddi bir spor devrimini gerçekleştirdik.Şanlıurfa'ya Viranşehir'e gittiğinizde tenis kortlarımızda günün her saati tenisle ilgilenen vatandaşlarımızı görürsünüz. Diyarbakır'daki atletizm pisitlerine gittiğinizde yarışlara hazırlanan sporcularımızı görürsünüz.Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla engellisiyle sporda fırsat eşitliğini en güçlü şekilde sunduğumuzu görüyoruz.TÜRK Sporunda Global Başarı Hedefleri' konulu panel Bakan Kasapoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Bakan Kasapoğlu'nun sorularını yanıtladı. Bakan spor sevgisini aşılamak ve bu anlamda bir bilinç oluşturmanın ailede başladığını söylerken, milli sporcu bursu ile okul mu spor mu ikilemini bitirdiklerinin altını çizdi. "Türkiye olarak son 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ciddi bir tesisleşme hamlesine başladık. Futboldan atletizme, atletizmden yüzmeye kadar her alanda ciddi bir altyapı oluşturduklarını belirten Bakan, "Sporcularımız 51 branşta an itibariyle 5.300 madalya kazandı. Türkiye artık spor ülkesi, genç nüfus ülkesi. Global bir pencereden baktığımızda tabi ki spor kültürü çok kıymetli bir tarz. Bu çerçevede spor kültürü oluşturmanın önemi hakkında ne düşünürsünüz? Ve özellikle bir gencin hayatında spor nerede olur?" diyerek sözü konuklarına bıraktı.SON 4 yılda 20 binden fazla madalya büyük bir başarıdır. Sadece bu yıl 5 bin 300 madalya var. Ülkemizin potansiyeline gençlerimize en güçlü şekilde inanıyoruz yetenekli sporcularımıza destek vermeyi onurlu bir sorumluluk olarak görüyoruz.Türkiye yüzyılına sporda güçlü bir altyapı, sürdürülebilir bir sistem ve kapsayıcı bütüncül bir strateji ile giriyoruz. Tüm spor branşlarında hedef vizyonumuz var.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sporcularımızın her daim yanlarında olarak onları güçlendirmeye,GençlikYatırımları Yurtlar ve Tesisleşme' panelinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğretim Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Faruk Taşçı, İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci gençler ve gençlere yönelik yatırımlara ilişkin görüşlerini paylaştı. Beşinci: "Biz ilimde, fende ve teknolojide en üst düzeyi hedefliyoruz. Yeni nesil gençlik vakfı mottosuyla ilerliyoruz."Arkan "Gençlerimizle beraber kamplardan turnuvalara kadar tüm çalışmaları yapıyoruz. Hem bakanlıkla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapıyoruz." Taşçı: "FUTBOLU SEVİYOR AMA PAZARLAYAMIYORUZÖzellikleben, Emre, Nuri üçümüz de yurt dışında futbol oynayan, teknik direktör olarak Avrupa macerası yaşayan takımlarımızla birlikte yurt dışında çalışmayı kendimize hedef olarak seçmiş hocalarız. Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ileriye yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Yabancı oyuncular buraya çok kariyerli olarak geliyor ve Türkiye'nin futbola olan sevgisine hayran kalıyorlar ve bunu nasıl iyi pazarlayamıyorsunuz, değerlendiremiyorsunuz diye açıkça bize soruyorlar.Galatasaray olarak altyapımızı daha çok sahaya çıkarmak istiyoruz. Türk futbolcusu hem kişilik hem kalite olarak da bunu çok iyi bir şekilde ortaya çıkaracaktır.GENÇLERE GÜVENİRSEK İŞİN BEREKETİ DE OLURCumhurbaşkanımızınönderliğinde devletimizin spora, sporcuya vermiş olduğunuz desteğiniz iyi biliniyor.Son dönemde yapılan sizlerin spor devrimi olarak gördüğünüz bu sürecin kulüplere, oyunculara, sporculara çok fayda sağlayacak şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. İçini doldurmak, insan kaynağıyla kendi ülkemizdeki gençlere güvendiğimizi hissettirerek, samimiyet yakalandığında o işin bereketi olacağına inanıyorum.FUTBOLCULARI HAYATA HAZIRLAMALIYIZbirleştirici, eğitici gücüne inanan bir insanım. Bu konuda da Türkiye'nin büyük yatırımlar yaptığının farkındayım. Biz de hocalar olarak, abiler olarak her zaman desteğimizi esirgemiyoruz. Ben Allah'a şükürler olsun çok büyük kulüplerde oynadım, çok büyük markalarda oynadım ama Antalyaspor'un tesisi kadar güzel bir tesiste hiçbir zaman çalışmadım. Tesisleri yapmak yetmiyor. Bizim o tesislerde eğitim vermemiz lazım. Futbolcuları hem profesyonel anlamda hem de hayata hazırlamamız lazım.BAHADIR BEYARSLAN-MUSTAFA NACAR-TURGUT DOĞAN