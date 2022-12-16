Trabzonspor’da Denswil’in sağ uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildi

FIFA 2022 Dünya kupası nedeniyle liglere verilen arada takımlar çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Trabzonspor'da Antalya kampında çalışmalarına devam ederken hazırlık maçları gerçekleştirdi. Yapılan maçlar ile birilkte takımın eksik yönlerini güçlendirdiğini ifade eden Abdullah Avcı: "Hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk" dedi. Trabzonspor kulübü antrenmalrı gerçekleştirirken takımın önemli isimlerinden olan Stefano Denswil sakatlık yaşadı.

Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Denswil'in dün antrenman esnasında sağ uyluk arka bölgesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Polat, "Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.