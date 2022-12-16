Zirveden izlenimler

TÜRKIYE'YI önemli organizasyonlarda temsil eden ancak aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır da zirvenin konuklarındandı.deyince gülümsemekle vedemekle yetindi. Favorisini sorduğumuzda iseyanıtını verdi.TRABZONSPOR ve milli takımın genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür'e, Dünya Kupası arası sonrası oynanacak Fenerbahçe maçını sorduk. Sakatlığı olmadığını ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Ömür,KASIM ayında omzundan operasyon geçiren Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, durumunun iyi olduğunu belirtip,dedi.TOKYO Olimpiyatları'nda aldığı altın madalya ile tarihe geçen milli okçu Mete Gazoz'a geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaptığı askerliği sorduk.belirten Mete,diye konuştu.METE Gazoz'un eski milli okçu olan antrenör babasıA Spor'un gençlik organizasyonundaydı. Baba Gazoz,diyerek duygularını paylaştı.ZIRVEDE spor dünyasının önde gelen isimleri birbirleriyle hasret giderme ve sohbet etme imkânı da buldu.Çok güzel bir organizasyon emeği geçenlere teşekkür ederiz"zirveye takip edenler isimlerdendi.