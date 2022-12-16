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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Zirveden izlenimler

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Zirveden izlenimler
EKRAN BAŞINDA OLMAK ZOR
TÜRKIYE'YI önemli organizasyonlarda temsil eden ancak aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır da zirvenin konuklarındandı. "Hocam ekran başından Dünya Kupası izlemek nasıl bir duygu" deyince gülümsemekle ve "Zor" demekle yetindi. Favorisini sorduğumuzda ise "Bu saatten sonra her şey ortada" yanıtını verdi.

SAKATLIĞIM YOK, DERBİYE HAZIRIM
TRABZONSPOR ve milli takımın genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür'e, Dünya Kupası arası sonrası oynanacak Fenerbahçe maçını sorduk. Sakatlığı olmadığını ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Ömür, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile selamlaşırken ikili birbirine başarı dileğinde bulundu.

TEK KOLLA DA OLSA ÇALIŞMAYA DEVAM
KASIM ayında omzundan operasyon geçiren Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, durumunun iyi olduğunu belirtip, "Tek yumrukla da olsa çalışmalarımı sürdürüyorum. Önümüzde zorlu bir süreç var. 2023'te alacağımız sonuçlar olimpiyat kotası için önemli. Onun için en iyi şekilde dönmek istiyorum" dedi.

ASKERLİKTEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİMASKERLİKTEN
TOKYO Olimpiyatları'nda aldığı altın madalya ile tarihe geçen milli okçu Mete Gazoz'a geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaptığı askerliği sorduk. 28 günlük bedelli askerlik görevinin çok iyi geçtiğini belirten Mete, "Zaten kısa bir süreydi. Herkesin ilgisi büyüktü. Askerlik görevimi yapmış olmaktan mutluyum. Kısa sürede çok şey öğrendim" diye konuştu.

METE BENİM DEĞİL BU ÜLKENİN EVLADIMETE
METE Gazoz'un eski milli okçu olan antrenör babası Metin Gazoz da A Spor'un gençlik organizasyonundaydı. Baba Gazoz, "Ben birey Mete Gazoz'un babasıyım ama sporcu Mete Gazoz tüm ülkenin evladı. Artık onu çok sık göremiyoruz. Böyle organizasyonlar da buluşmak için güzel fırsatlar oluyor. Bundan şikâyetçi değiliz" diyerek duygularını paylaştı.

ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARADA
ZIRVEDE spor dünyasının önde gelen isimleri birbirleriyle hasret giderme ve sohbet etme imkânı da buldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Çok güzel bir organizasyon emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. SABAH Spor Yazarı Gürcan Bilgiç ve Spor Müdürü Murat Özbostan (solda) zirveye takip edenler isimlerdendi.

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Zirveden izlenimler
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