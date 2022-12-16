Zirveden izlenimler

EKRAN BAŞINDA OLMAK ZOR
TÜRKIYE'YI önemli organizasyonlarda temsil eden ancak aktif hakemlik kariyerine nokta koyan Cüneyt Çakır da zirvenin konuklarındandı. "Hocam ekran başındanDünya Kupası izlemeknasıl bir duygu" deyince gülümsemekle ve "Zor" demekle yetindi. Favorisini sorduğumuzda ise "Bu saattensonra her şey ortada" yanıtını verdi.
SAKATLIĞIM YOK, DERBİYE HAZIRIM
TRABZONSPOR ve milli takımın genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür'e, Dünya Kupası arası sonrası oynanacak Fenerbahçe maçını sorduk. Sakatlığı olmadığını ve oynayabilecek durumda olduğunu söyledi. Ömür, BaşakşehirTeknik Direktörü EmreBelözoğlu ile selamlaşırkenikili birbirine başarıdileğinde bulundu.
TEK KOLLA DA OLSA ÇALIŞMAYA DEVAM
KASIM ayında omzundan operasyon geçiren Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli, durumunun iyi olduğunu belirtip, "Tekyumrukla da olsa çalışmalarımısürdürüyorum.Önümüzde zorlu bir süreçvar. 2023'te alacağımızsonuçlarolimpiyat kotası içinönemli. Onun için en iyişekilde dönmek istiyorum" dedi.
ASKERLİKTEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİMASKERLİKTEN
TOKYO Olimpiyatları'nda aldığı altın madalya ile tarihe geçen milli okçu Mete Gazoz'a geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaptığı askerliği sorduk. 28 günlük bedelliaskerlik görevinin çokiyi geçtiğini belirten Mete, "Zaten kısa bir süreydi.Herkesin ilgisi büyüktü.Askerlik görevimi yapmışolmaktan mutluyum. Kısasürede çok şey öğrendim" diye konuştu.
METE BENİM DEĞİL BU ÜLKENİN EVLADIMETE
METE Gazoz'un eski milli okçu olan antrenör babası Metin Gazoz da A Spor'un gençlik organizasyonundaydı. Baba Gazoz, "Ben bireyMete Gazoz'un babasıyımama sporcu Mete Gazoztüm ülkenin evladı. Artıkonu çok sık göremiyoruz.Böyle organizasyonlar dabuluşmak için güzel fırsatlaroluyor. Bundan şikâyetçideğiliz" diyerek duygularını paylaştı.
ÖNEMLİ İSİMLER BİR ARADA
ZIRVEDE spor dünyasının önde gelen isimleri birbirleriyle hasret giderme ve sohbet etme imkânı da buldu. TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi, "Çok güzel bir organizasyon emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. SABAHSpor Yazarı Gürcan Bilgiç ve SporMüdürü Murat Özbostan (solda) zirveye takip edenler isimlerdendi.