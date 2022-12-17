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Giriş Tarihi: 17.12.2022 09:54

Abdullah Avcı'nın sözleri işe yaradı! Forma rekabeti kızıştı...

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’nın sözleri işe yaradı! Forma rekabeti kızıştı...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın iyi noktaya gelmeyen futbolcularla devam etmeyeceğini vurgulaması, bazı oyuncuları hırslandırdı. Trabzonspor’da forma rekabeti kızıştı.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamalar futbolcularda büyük bir etki yaptı. Bireysel performansı artmayan oyuncularını artık beklemeyeceğini net bir şekilde ifade eden deneyimli teknik adam, antrenmanlarda da bu sözlerini yerine getiriyor. 2.5 günlük iznin ardından takımın başında çıktığı ilk çalışmada kısa bir toplantı yapan Abdullah Avcı'nın, forma savaşında mücadele edenin ön plana çıkacağını ve şu an için rekabetin yeniden başladığını vurguladığı öğrenildi.

'HERKES FEDAKÂRLIK YAPACAK'

Avcı'nın bireysel olarak iyi noktaya gelmeyen futbolcularla yola devam etmeyeceğini söylemesi, bazı isimleri hırslandırdı. Tecrübeli hoca, potansiyeline inandığı oyuncularına baskı yapmaya devam ederken, "Sizi iyi tanıyorum ve inanıyorum. Şimdi toparlanma zamanı. Zaman daraldı ve bu takım için herkes fedakârlık yapmalı" sözleriyle onları motive etmeye çalışıyor.

KUŞ UÇMAYACAK

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor ile F.Bahçe arasında oynanacak olan müsabaka öncesi düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi. Trabzon Valiliği'nde gerçekleşen toplantıda müsabaka A Riski kategorisinde değerlendirildi. İki takım arasında 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada 1600'ü özel olmak üzere toplam 2400 güvenlik personeli görev yapacak.

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Abdullah Avcı'nın sözleri işe yaradı! Forma rekabeti kızıştı...
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