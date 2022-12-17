Fas ve Hırvatistan madalya peşinde

Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde tarihindebugün karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim düdük çalacak. Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak. Regragui önderliğindeki Fas ise galip gelmesi durumundaFas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Hırvatlar, Arjantin'e 3-0 yenilerek final şansını kaçırdı.Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a elenerek evine dönen Brezilya'da Neymar'ın yalnızca 1 hafta sonra eğlence yapması ülkede tepki çekti. Marca'nın haberine göre;Vatandaşı Antony ile birlikte birkaç ünlü ismin bulunduğu iddia edildi. Neymar, olayı medyaya yansımasından ve tepkilerden kaçınmak için gizli tutmaya çalışsa da başarısız oldu. Turnuvaya veda edilmesinden dolayı Brezilyalılar, sosyal medyadan