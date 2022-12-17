Fas ve Hırvatistan madalya peşinde

3.’lük maçında iki ekip TSİ 18.00’de karşı karşıya gelecek. Fas bir ilki, son finalist Hırvatistan da prestij istiyor
Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde tarihinde ilk kez bu seviyeyegelen Fas ile 2018'in finalistlerindenHırvatistan bugün karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim düdük çalacak. Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak. Regragui önderliğindeki Fas ise galip gelmesi durumunda tarihinde ilk kezDünya Kupası'nda dereceelde edecek. Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Hırvatlar, Arjantin'e 3-0 yenilerek final şansını kaçırdı. Fas'ta dizinde yırtık sorunu bulunanBeşiktaş'ın futbolcusu RomainSaiss forma giyemeyecek.
NEYMAR KIZDIRDI
Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a elenerek evine dönen Brezilya'da Neymar'ın yalnızca 1 hafta sonra eğlence yapması ülkede tepki çekti. Marca'nın haberine göre; yıldız futbolcu,kız kardeşininevinde büyükbir parti verdi. Vatandaşı Antony ile birlikte birkaç ünlü ismin bulunduğu iddia edildi. Neymar, olayı medyaya yansımasından ve tepkilerden kaçınmak için gizli tutmaya çalışsa da başarısız oldu. Turnuvaya veda edilmesinden dolayı Brezilyalılar, sosyal medyadan Neymar'a çokkızgın olduklarınıdilegetirdi.