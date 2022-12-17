Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Haji Wright sürprizi! Jesus onay verdi
Giriş Tarihi: 17.12.2022 10:40

Fenerbahçe'den Haji Wright sürprizi! Jesus onay verdi

Fenerbahçe’den Haji Wright sürprizi! Jesus onay verdi

Fenerbahçe golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Listeye Süper Lig'den Haji Wright eklendi. Jorge Jesus'un da çok beğendiği golcü oyuncu için Fenerbahçe yönetimi, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de golcü transferi gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, birçok oyuncu için çalışmalar yürütüp, en uygun ismi kadroya katmak için kolları sıvadı. Kanarya'nın listesine son olarak tanıdık bir yıldız girdi: Haji Wright... Antalyaspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvet, ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. Wright, Kırmızı-Beyazlılar ile çıktığı 47 resmi maçta 24 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Süper Lig'de kendisini kanıtlaması ve henüz 24 yaşında olması, Fenerbahçe'nin bu transfer için harekete geçmesinin en önemli nedenleri arasında. Sarı-Lacivertliler'in, oyuncuya olan ilgisini Antalyaspor yönetimine ilettiği kaydedildi. Akdeniz ekibi, pazarlıklara 10 milyon Euro'luk taleple başladı. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Son dönemde Avrupa'ya yüksek bedellerle oyuncu gönderen Kanarya'nın, Wright için sonraki satıştan pay önererek Antalyaspor'u ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe cephesi ayrıca anlaşmaya şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne kalma, oyuncunun belli bir gol sayısına ulaşması halinde aktif hale gelecek bonus maddeler de eklemeyi planladığı belirtildi. Sarı- Lacivertliler, bu sayede Antalyaspor'un istediği 10 milyon Euro'luk bedeli aşağıya çekmeyi planlıyor. Jorge Jesus'un, ABD'li forveti çok beğendiği ve oyun sistemine uyacağı yönünde rapor verdiği de kaydedildi. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
KYK bursu ne zaman yatacak, ilk ödeme hangi tarihte? GSB ödeme takvimi ile 2022-2023 KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek?
SON DAKİKA | Münevver Karabulut'un babası Başsavcılığa başvurdu! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?
Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali! Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Saraçhane şovu hüsranla sonuçlandı! Esra Erol'da programı İmamoğlu ve Akşener'in tiyatrosunu 6'ya katladı
Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!
SON DAKİKA | Fuat Oktay'dan asgari ücret zammı ve EYT mesajı: Bu ay tamamlanacak
Yalı Çapkını 14. Bölüm fragmanı izle! Star TV ekranı ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler oluyor?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Haji Wright sürprizi! Jesus onay verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA