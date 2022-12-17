Fenerbahçe’den Haji Wright sürprizi! Jesus onay verdi

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de golcü transferi gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, birçok oyuncu için çalışmalar yürütüp, en uygun ismi kadroya katmak için kolları sıvadı. Kanarya'nın listesine son olarak tanıdık bir yıldız girdi: Haji Wright... Antalyaspor'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki forvet, ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösterdi. Wright, Kırmızı-Beyazlılar ile çıktığı 47 resmi maçta 24 gol atıp, 3 de asist yaptı.

Süper Lig'de kendisini kanıtlaması ve henüz 24 yaşında olması, Fenerbahçe'nin bu transfer için harekete geçmesinin en önemli nedenleri arasında. Sarı-Lacivertliler'in, oyuncuya olan ilgisini Antalyaspor yönetimine ilettiği kaydedildi. Akdeniz ekibi, pazarlıklara 10 milyon Euro'luk taleple başladı. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Son dönemde Avrupa'ya yüksek bedellerle oyuncu gönderen Kanarya'nın, Wright için sonraki satıştan pay önererek Antalyaspor'u ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe cephesi ayrıca anlaşmaya şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne kalma, oyuncunun belli bir gol sayısına ulaşması halinde aktif hale gelecek bonus maddeler de eklemeyi planladığı belirtildi. Sarı- Lacivertliler, bu sayede Antalyaspor'un istediği 10 milyon Euro'luk bedeli aşağıya çekmeyi planlıyor. Jorge Jesus'un, ABD'li forveti çok beğendiği ve oyun sistemine uyacağı yönünde rapor verdiği de kaydedildi. (Fanatik)