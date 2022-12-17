İrfan Can Kahveci’den Jorge Jesus’a övgü dolu sözler! ’Bir insan gelir, bir ülkenin kaderini değiştirir’

Fenerbahçe, kupa ve lig maçlarının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen idman sonrası sarı-lacivertli futbolcu İfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Antalya kampının güzel geçtiğini kaydeden İrfan Can, "Hazırlık maçlarını lig maçı gibi geçirdik. Takım içinde güzel arkadaşlık var. Size yansıyor zaten güzel bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Verimli bir kamp oldu bizim için" diye konuştu.

"ARAYA GİRMEDEN ÖNCEKİ GİBİ DEVAM EDERİZ İNŞALLAH"

İrfan Can Kahveci, kupadaki İstanbulspor ile ligdeki Trabzonspor maçı hakkında, "İyi hazırlandık. Hazırlık maçlarını lig maçı gibi oynadık hazırlık gibi görmedik, güzel hazırlandık. Zaten devre arasına girmeden hocamız bizi iyi hazırladı diye biraz yorulduk. Araya girmeden önceki gibi devam ederiz inşallah" şeklinde konuştu.

"DÜNYA KUPASI MAÇINDA MESSİ'NİN PERFORMANSINDAN SONRA MERT'İN SESİ KISILDI !.."

Salernitana ile yapılan hazırlık karşılaşmasında attığı gol sonrası Messi sevinci yapması ve Dünya Kupası finalleriyle ilgili konuşan İrfan Can şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'nı çok iyi bulduk. Özellikle ligler devam ederken iyi gördüm bu turnuvayı daha öncekilere göre. Messi - Ronaldo tartışması var bizim takımda. Büyük üstünlük de Messi'de. İkisine de saygı duyuyorum, ikisi de iyi oyuncular ama yetenek olarak Messi'yi daha önde görüyorum. Yarın da Dünya Kupası finalinde inşallah O'nu kazanmış ve kupayı kaldırmış olarak görmek istiyorum. Takımda Ronaldo'yu seven Mert Hakan Yandaş'ı destekleyenler de var. Dünya Kupası maçında Messi'nin performansından sonra Mert'in sesi kısıldı. Messi, finalde de inşallah bir şeyler yapar, kupayı kazanmasını istiyorum."

"DAHA ÇOK GOL ATAR, DAHA ÇOK ASİST YAPARIM"

Kariyerinde gol rekoru kırmasına bir gol kaldığının hatırlatılması üzerine İrfan Can, "Odaklanınca, maçlar konsantre şekilde gidiyor. Ona odaklanmadım açıkçası. Daha önce odaklanmıştım, kötü etkiliyor beni. Devam ederiz. Zaten oyun devamında o goller gelecektir. İnşallah daha çok gol atar, daha çok asist yaparım" diye konuştu.

"BURASI BENİ ÇOK OLGUNLAŞTIRDI"

İrfan Can Kahveci, performansının olumlu yöndeki değişimi neye bağladığı hakkında yöneltilen soruya, "Bir çok şey sayabilirim size. Ben öncesinde Gençlerbirliği'nde büyük taraftara karşı oynamadım. Şanssız sakatlıklar yaşadım, şanssızlıklar oldu üstümde. Burası beni çok olgunlaştırdı, daha çok olgunlaştım, daha çok çalışmaya gayret gösterdim hocamızın gelişiyle. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır. Çünkü ülkemize öğreteceği çok şey var saha içi ve saha dışı. Düşünce yapısı çok şey değiştiriyor. Onun da etkisi var tabii üzerimizde. Sonuçta böyle bir performans gösterdim" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kupada İstanbulspor maçına odaklandıklarını dile getiren İrfan Can, "Ligdeki Trabzonspor maçı için henüz konuşmadık. Trabzonspor maçı önemli bir maç ancak konuşmak için erken ancak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

"HEP ŞUT ÇALIŞIYORUM"

Skorer oyuncu goller ve asistleri hakkında ise "Gerçekten çalışıyorum. Uzun yıllar da çalıştım yani. Bir iki senelik olay değil. Hep şut çalışıyorum, doğuştan gelen bir yeteneğim de var. Çocukluğumda çok maç izledim, onlar da otomatik olarak ayağıma yansıyor" diye konuştu.

"TARAFTARLARIN DEVAMLI DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Taraftarın bu sene büyük bir destek gösterdiğini ifade eden İrfan Can, "Onların devamlı desteğini bekliyoruz. İnşallah sene sonu hep beraber şampiyonluğu kutlarız" dedi.

"HANGİ POZİSYONDA OLURSAM OLAYIM BİLGİ OLARAK KENDİMİ GERÇEKTEN İYİ DURUMDA GÖRÜYORUM"

İrfan Can, saha içinde pozisyonlarının değişmesi ve uyum göstermesiyle ilgili, "Başakşehir'den beri, oyun bilgisi anlamında kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada da devam ediyorum. Hangi pozisyonda olursam olayım bilgi olarak kendimi gerçekten iyi durumda görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR İNSAN GELİR, BİR ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRİR"

Jorge Jesus ile Türkiye'den gitmemesi üzerine konuşup konuşmadığı sorusuna, İrfan Can gülerek, şöyle yanıt verdi: "Hocamıza kalıp kalmayacağını sormadık tabii." yanıtını verdi. Kahveci, "Benim temennim o. İnşallah uzun yıllar ülkemizde kalır diyorum. Bir insan gelir bir ülkenin kaderini değiştirir, hoca öyle bir insan, inşallah uzun yıllar devam eder" dedi.