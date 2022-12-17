NBA’de Cedi Osman, Cavaliers’ın galibiyetine 14 sayılık katkı yaptı

LAKERS'I GALİBİYETE LEBRON JAMES TAŞIDI

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Los Angeles Lakers, konferans 3'üncüsü Denver Nuggets'ı 126-108 mağlup etti. Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 9 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 30 Aralık'ta 38 yaşına girecek James, Michael Jordan'dan (2002 yılı) beri üst üste 3 maçta 30 sayı barajını geçen en yaşlı NBA oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Lakers'ta 15 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Thomas Bryant da galibiyette önemli rol oynadı. Nuggets cephesinde Nikola Jokic 25 sayı, 11 ribaunt, 8 asist, 4 top çalma ve Jamal Murray 23 sayı, 6 asist, 5 ribauntla mücadele etti.