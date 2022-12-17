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Giriş Tarihi: 17.12.2022 13:32

Sevilla, Nelsson'dan vazgeçmiyor! Galatasaray'a 16 milyon Euro'luk teklif

Sevilla, Nelsson’dan vazgeçmiyor! Galatasaray’a 16 milyon Euro’luk teklif

Sevilla ikinci Victor Nelsson operasyonu için startı verdi ve Galatasaray’a resmi teklifini iletti. Ancak Cimbom’un sezon başında olduğu gibi masadaki rakamı az bulup İspanyol kulübüne ‘hayır’ dediği öğrenildi.

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da Victor Nelsson gündemi yeniden hareketlenmeye başladı... Sezon başında, Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar'la masaya oturan ancak transferi bitirmeyi başaramayan İspanyol kulübü Sevilla'nın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Sevilla sezon başında olduğu gibi Galatasaray'a 13 milyon Euro+3 milyon Euro bonus içeren resmi teklif yaptı. Ancak yönetimin Nelsson'un serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'nun altında bir rakamı şu anda kabul etmeyi düşünmediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tanguy Nianzou ile takviye eden Sevilla buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü.

GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR
İspanyol basınına göre Sevilla ara transferde mutlaka yeni bir stoper hamlesi yapmak istiyor ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson yer alıyor. Genç stoperin de bu transferi çok istediği ancak Marcao gibi Galatasaray yönetimine kesinlikle ayrılık konusunda baskı yapmadığı ifade ediliyor. Sarı- Kırmızılılar geçen sezon başında Nelsson'u Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya almıştı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ
Victor Nelsson geride bıraktığımız 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Okan Buruk da Danimarkalı yıldızın ocak ayında ayrılığına kesinlikle sıcak bakmıyor. (Milliyet)

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Sevilla, Nelsson'dan vazgeçmiyor! Galatasaray'a 16 milyon Euro'luk teklif
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