Beşiktaş’ta Weghorst’u sevgi ikna edecek

Ancak burada Hollandalı golcünün tercihi de belirleyici olacak. Burnley'in Premier Lig'e dönmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu geri çağırması da söz konusu ancak Beşiktaş'ta gördüğü ilgi ve taraftar sevgisi paraya ihtiyacı olmayan Weghorst için daha öncelikli konular olarak gösteriliyor. Beşiktaş da Burnley ile pazarlıklarda bunu koz olarak kullanacak.