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Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:15

Galatasaray'da Rashica sevinci

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Rashica sevinci

Dünya Kupası arasında tamamen iyileşen Galatasaray’ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, İstanbulspor maçında sahada olacak.

Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek Dünya Kupası'na giren Galatasaray'ın hızı hazırlık maçlarında kesildi. Sakat ve eksikleri çok olan sarı-kırmızılı takım, 3 mağlubiyet- 1 beraberliğin ardından Toulouse'u yenerek teselli buldu. Skorlara takılmayan Okan Buruk için en kıymetli kazanç ise Milot Rashica oldu. Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödemi oluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bir ayda tamamen iyileşti ve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı.

BURUK İÇİN 11'İN VAZGEÇİLMEZİ
Toulouse'a karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı yıldız, İstanbulspor ile oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek. İcardi'nin yokluğunda Gomis'i kullanan, Mertens'in yerinde Yusuf Demir'i deneyen, Kerem ve Barış Alper'i rekabete sokan Okan Buruk, Rashica'yı ilk 11'in vazgeçilmezi olarak görüyor.

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Galatasaray'da Rashica sevinci
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