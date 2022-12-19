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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Koleksiy10er

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
Koleksiy10er

Lionel Messi tek eksiği olan Dünya Kupası’nı aldı, rekorları altüst etti

2022 Dünya Kupası, şampiyonluğun ötesinde kariyerlerinin sonuna gelen Ronaldo ile Messi'nin büyüklük kantarına çıktığı arenaydı… Portekizli çeyrek finalde Fas'a yenilip evin yolunu tutarken, Messi kupa koleksiyonunda tek eksik parça olan Dünya Şampiyonluğu için dün sahadaydı. Fransa karşısında ilk yarıda penaltıdan ağları havalandıran 35 yaşındaki yıldız, son saniyesine kadar büyük heyecana sahne olan maçı 2 golle tamamlayıp 7 gole ulaştı. Ancak hat-trick yapan Mbappe, krallığı Arjantinli'ye bırakmadı.

'EN BÜYÜK BENİM'
Katar, Messi'nin Dünya Kupası özlemine son verdiği bir ülke değil, rekorları altüst ettiği yer oldu. Arjantinli, 26 kez forma giyerek Alman Lothar Matthaus'u geride bıraktı ve Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen futbolcu unvanını aldı. Paolo Maldini'yi (2217) de 2284 dakika (uzatma hariç) sahada kalarak geçip en çok süre alan isim oldu. 35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu konumunda. Pele, aynı başarıyı 4 ayla kaçırmıştı. Hırvatistan karşılaşmasında 11 golle Gabriel Batistuta'yı geride bırakan Messi, dün attığı iki golle 12 gollü Pele'yi geçti. Dünya Kupası (13) ve Copa America'da (13) 26 gole ulaşıp, Ronaldo Nazario'yu (25) geride bırakarak bu iki turnuvada en fazla gol atan G.Amerikalı oyuncu oldu.

EMEKLİ OLMUYORUM!
Messi'yi finalde ailesi yalnız bırakmadı. 35 yaşındaki futbolcuyu eşi Antonella Rocuzzo ile çocukları Thiago, Mateo ve Ciro mücadelenin ardından sahaya inerek tebrik etti. Messi maçtan sonra müjdeyi de verdi. Arjantinli yıldız, "Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Kariyerimin sonlarında harika bir zafer oldu. Emekli olmayacağım. Şampiyon futbolcu olarak biraz daha oynamak harika olacak" ifadelerini kullandı.

HER YERDE YILDIZINI PARLATIYOR
Dünya Kupası'nı kaldıran Messi, turnuva tarihinde bir ilki de başardı. Yıldız oyuncu, Dünya Kupası'ndaki her aşamada (Grup, son 16, çeyrek final, yarı final, final) gol atan ilk isim oldu.

IŞIK HIZIYLA ATTI AMA KAZANAMADI
Kylian Mbappe'nin Arjantin filelerine gönderdiği iki gol arasında sadece 97 saniye vardı. Yarın 24. yaş gününü kutlayacak Fransız futbolcu, şampiyonluk için çabaladı, hat-trick yaptı ama penaltılarla kupa elden kaydı. Üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonluğu yaşama fırsatını tepen Mbappe, İngiliz Geoff Hurst'ün ( 1966-Almanya) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

ALİ YİĞİT SEVİNDİ
Dünya Kupası'nın finali için spor dünyasının önde gelen isimleri Katar'a akın etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu önemli günde oğlu Ali Yiğit'le tribündeki yerini aldı. Galatasaraylı futbolcuların, "Bizim uğurumuz, hangi maçımıza gelse kazanıyoruz" dediği Ali Yiğit dün de Arjantin formasıyla karşılaşmayı izleyip rengini belli etti. Heyecan kasırgası sonunda Ali Yiğit de büyük sevinç yaşadı.

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Son beş Dünya Kupası finalinin dördü uzatmaya giderken, daha önceki 16 finalde bu durum toplam dört kez yaşanmıştı.

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