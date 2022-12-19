Koleksiy10er

2022 Dünya Kupası, şampiyonluğun ötesindePortekizli çeyrek finalde Fas'a yenilip evin yolunu tutarken, Messi kupa koleksiyonunda tek eksik parça olan Dünya Şampiyonluğu için dün sahadaydı.son saniyesine kadar büyük heyecana sahne olan maçı 2 golle tamamlayıp 7 gole ulaştı.Katar, Messi'nin Dünya Kupası özlemine son verdiği bir ülke değil, rekorları altüst ettiği yer oldu.35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu konumunda. Pele, aynı başarıyı 4 ayla kaçırmıştı.Dünya Kupası (13) ve Copa America'da (13) 26 gole ulaşıp, Ronaldo Nazario'yu (25) geride bırakarak bu iki turnuvada en fazla gol atan G.Amerikalı oyuncu oldu.Messi'yi finalde ailesi yalnız bırakmadı. 35 yaşındaki futbolcuyu eşi Antonella Rocuzzo ile çocukları Thiago, Mateo ve Ciro mücadelenin ardından sahaya inerek tebrik etti. Messi maçtan sonra müjdeyi de verdi. Arjantinli yıldız, "Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Kariyerimin sonlarında harika bir zafer oldu. Emekli olmayacağım. Şampiyon futbolcu olarak biraz daha oynamak harika olacak" ifadelerini kullandı.Dünya Kupası'nı kaldıran Messi, turnuva tarihinde bir ilki de başardı. Yıldız oyuncu, Dünya Kupası'ndaki her aşamada (Grup, son 16, çeyrek final, yarı final, final) gol atan ilk isim oldu.Kylian Mbappe'nin Arjantin filelerine gönderdiği iki gol arasında sadece 97 saniye vardı. Yarın 24. yaş gününü kutlayacak Fransız futbolcu, şampiyonluk için çabaladı, hat-trick yaptı ama penaltılarla kupa elden kaydı. Üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonluğu yaşama fırsatını tepen Mbappe, İngiliz Geoff Hurst'ün ( 1966-Almanya) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.Dünya Kupası'nın finali için spor dünyasının önde gelen isimleri Katar'a akın etti.Galatasaraylı futbolcuların,dediği Ali Yiğit dün de Arjantin formasıyla karşılaşmayı izleyip rengini belli etti. Heyecan kasırgası sonunda Ali Yiğit de büyük sevinç yaşadı.Son beş Dünya Kupası finalinin dördü uzatmaya giderken, daha önceki 16 finalde bu durum toplam dört kez yaşanmıştı.