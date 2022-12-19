Koleksiy10er

2022 Dünya Kupası, şampiyonluğun ötesinde kariyerlerininsonuna gelen Ronaldo ileMessi'nin büyüklük kantarına çıktığıarenaydı… Portekizli çeyrek finalde Fas'a yenilip evin yolunu tutarken, Messi kupa koleksiyonunda tek eksik parça olan Dünya Şampiyonluğu için dün sahadaydı. Fransa karşısında ilkyarıda penaltıdan ağları havalandıran35 yaşındaki yıldız, son saniyesine kadar büyük heyecana sahne olan maçı 2 golle tamamlayıp 7 gole ulaştı. Ancak hat-trick yapan Mbappe, krallığıArjantinli'ye bırakmadı.
'EN BÜYÜK BENİM'
Katar, Messi'nin Dünya Kupası özlemine son verdiği bir ülke değil, rekorları altüst ettiği yer oldu. Arjantinli, 26kez forma giyerek Alman Lothar Matthaus'ugeride bıraktı ve Dünya Kupası'ndaen fazla forma giyen futbolcu unvanınıaldı. Paolo Maldini'yi (2217) de2284 dakika (uzatma hariç) sahada kalarakgeçip en çok süre alan isim oldu. 35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu konumunda. Pele, aynı başarıyı 4 ayla kaçırmıştı. Hırvatistankarşılaşmasında 11 golle Gabriel Batistuta'yıgeride bırakan Messi, dün attığıiki golle 12 gollü Pele'yi geçti. Dünya Kupası (13) ve Copa America'da (13) 26 gole ulaşıp, Ronaldo Nazario'yu (25) geride bırakarak bu iki turnuvada en fazla gol atan G.Amerikalı oyuncu oldu.
EMEKLİ OLMUYORUM!
Messi'yi finalde ailesi yalnız bırakmadı. 35 yaşındaki futbolcuyu eşi Antonella Rocuzzo ile çocukları Thiago, Mateo ve Ciro mücadelenin ardından sahaya inerek tebrik etti. Messi maçtan sonra müjdeyi de verdi. Arjantinli yıldız, "Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Kariyerimin sonlarında harika bir zafer oldu. Emekli olmayacağım. Şampiyon futbolcu olarak biraz daha oynamak harika olacak" ifadelerini kullandı.
HER YERDEYILDIZINIPARLATIYOR
Dünya Kupası'nı kaldıran Messi, turnuva tarihinde bir ilki de başardı. Yıldız oyuncu, Dünya Kupası'ndaki her aşamada (Grup, son 16, çeyrek final, yarı final, final) gol atan ilk isim oldu.
IŞIK HIZIYLA ATTI AMA KAZANAMADI
Kylian Mbappe'nin Arjantin filelerine gönderdiği iki gol arasında sadece 97 saniye vardı. Yarın 24. yaş gününü kutlayacak Fransız futbolcu, şampiyonluk için çabaladı, hat-trick yaptı ama penaltılarla kupa elden kaydı. Üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonluğu yaşama fırsatını tepen Mbappe, İngiliz Geoff Hurst'ün ( 1966-Almanya) ardından Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.
ALİYİĞİTSEVİNDİ
Dünya Kupası'nın finali için spor dünyasının önde gelen isimleri Katar'a akın etti. Galatasaray Teknik DirektörüOkan Buruk da bu önemli günde oğluAli Yiğit'le tribündeki yerini aldı. Galatasaraylı futbolcuların, "Bizim uğurumuz,hangi maçımıza gelse kazanıyoruz" dediği Ali Yiğit dün de Arjantin formasıyla karşılaşmayı izleyip rengini belli etti. Heyecan kasırgası sonunda Ali Yiğit de büyük sevinç yaşadı.
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Son beş Dünya Kupası finalinin dördü uzatmaya giderken, daha önceki 16 finalde bu durum toplam dört kez yaşanmıştı.