Rashica sevinci

Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek Dünya Kupası'na giren Galatasaray'ın hızı hazırlık maçlarında kesildi. Sakat ve eksikleri çok olan sarı-kırmızılı takım, 3 mağlubiyet- 1 beraberliğin ardından Toulouse'u yenerek teselli buldu.Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödemi oluşanve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı.Toulouse'a karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı yıldız, İstanbulspor ile oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.Galatasaray, tedavisi devam eden Mauro İcardi'nin İstanbul'a döndüğünü ve fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiğini açıkladı. Salondan fotoğrafı paylaşılan Arjantinli yıldızın, 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.Mecidiyeköy'de kulübe ait otel olarak planlanan binayı Leo Residence projesine çeviren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, lansmanda üyeleri ikna etti. 186 dairenin 134'ü satılırken, Galatasaray'ın kasasına bu projeden 1.2 milyar TL girecek. Bu paranın yarısıyla Bankalar Birliği'ne olan borcun bir kısmı kapatılacak ve Mecidiyeköy'den elde edilecek gelir, Kemerburgaz-Florya projesinin finansmanına ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki günlerde Kemerburgaz'da inşasına başlanan tesis için temel atma töreni düzenleyecek.