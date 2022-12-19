Rashica sevinci

Dünya Kupası arasında tamamen iyileşen Galatasaray’ın Kosovalı yıldızı, İstanbulspor maçında sahada olacak
Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i yenerek Dünya Kupası'na giren Galatasaray'ın hızı hazırlık maçlarında kesildi. Sakat ve eksikleri çok olan sarı-kırmızılı takım, 3 mağlubiyet- 1 beraberliğin ardından Toulouse'u yenerek teselli buldu. Skorlara takılmayanOkan Burukiçin en kıymetli kazançise Milot Rashica oldu. Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödemi oluşan 26 yaşındakikanat oyuncusu, bir aydatamamen iyileşti ve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı.
BURUK İÇİN 11'İN VAZGEÇİLMEZİ
Toulouse'a karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı yıldız, İstanbulspor ile oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek. İcardi'ninyokluğunda Gomis'i kullanan,Mertens'in yerinde YusufDemir'i deneyen, Keremve Barış Alper'i rekabetesokan Okan Buruk,Rashica'yı ilk11'in vazgeçilmeziolarak görüyor.
İCARDİ İSTANBUL'DA ÇALIŞIYOR
Galatasaray, tedavisi devam eden Mauro İcardi'nin İstanbul'a döndüğünü ve fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiğini açıkladı. Salondan fotoğrafı paylaşılan Arjantinli yıldızın, 8 Ocak'taki Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi hedefleniyor.
SPONSOR MECİDİYEKÖY
Mecidiyeköy'de kulübe ait otel olarak planlanan binayı Leo Residence projesine çeviren Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, lansmanda üyeleri ikna etti. 186 dairenin 134'ü satılırken, Galatasaray'ın kasasına bu projeden 1.2 milyar TL girecek. Bu paranın yarısıyla Bankalar Birliği'ne olan borcun bir kısmı kapatılacak ve Mecidiyeköy'den elde edilecek gelir, Kemerburgaz-Florya projesinin finansmanına ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, önümüzdeki günlerde Kemerburgaz'da inşasına başlanan tesis için temel atma töreni düzenleyecek.