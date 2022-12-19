Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluğa camiamızla birlikte yürüyeceğiz"

Trabzonspor'da Nisan 2018'de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün başında 5. yılını doldurmaya hazırlanıyor. Geride kalan bin 715 günde 3. kez girdiği seçimlerden başkan olarak çıkan Ağaoğlu, söz konusu dönemde Süper Lig Şampiyonluğu, Ziraat Türkiye Kupası ve iki kez de Süper Kupa zaferi yaşadı.

Ağaoğlu, 47. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet raporu kitapçığında yer alan yazısında, göreve başladıkları ilk günden itibaren çok keskin bir şekilde uyguladıkları ekonomik tedbirlerle ve kulüp tarihinde çok nadir olan, son derece agresif idari ve sportif kararlarla büyük riskler alarak, kulübü ekonomik, idari, sportif açıdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmaya hedeflediklerini, tüm bu kararları alırken ve uygularken takımın yarışmacı kimliğinden asla öden vermediklerini belirtti.

Görevde bulundukları sezonlar boyunca yarışmacı kimliği koruduklarını belirten Ağaoğlu, "Süper Lig Şampiyonluğu, Ziraat Türkiye Kupası ve 2. kez de Süper Kupayı kazanarak toplamda 4 kupa kazanma başarısı gösterdik. Görev süreleri döneminde ezeli rakiplerimize çok ciddi üstünlük kurarak tüm taraftarlarımızın göğsünü kabarttık. En anlamlı sportif başarımız ise elde ettiğimiz son şampiyonluk olmuştur" dedi

Başarı salt yönetimlerin kendi başlarına yapacağı icraatlarsa olamaz diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Başarı tüm camianın aynı hedef doğrultusunda bir araya gelerek destek olması, bir olması ve birlikte olmasından geçmektedir. Yaşadığımız süreçte tüm camiamız bu konuda bizleri yalnız bırakmamış, bir olmamızı, birlik olmamızı ve sloganlarımız arasındaki yerini alan 'yan yana' durma başarısını göstererek, gelen başarılarda önemli pay sahibi olmuştur. Camiadan beklentimiz bugüne kadar vermiş oldukları desteklere aynı kararlılıkla devam etmeleri ve bizleri daha büyük başarılar için motive etmeleridir "dedi

Dünya Kupası arası sonra Spor Toto Süper Lig yarışının Fenerbahçe maçıyla başlayacağını belirten Ağaoğlu, "Maçı kazanarak bu sezonda şampiyonluğa tüm camiamızla birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz "ifadelerini kullandı.