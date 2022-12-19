Tribünden izledi Arjantin’ı kutladı

Dünya futbolunun en büyüğünün belli olduğu Dünya Kupası'nın kapanışı da açılışı gibi büyük bir şölene sahne oldu… Fransa'yı penaltılarla yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribündeydi. Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve Ekvador ile Katar arasındaki ilk maçı da protokol tribününden takip etmişti. Erdoğan final sonrası sosyal medya hesabındanmesajı paylaştı.