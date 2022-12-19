Tribünden izledi Arjantin’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefes kesen finali heyecanla takip etti. Erdoğan, karşılaşma sonunda sosyal medyadan "Tarihin en çekişmeli finallerinden birinde şampiyon olan Arjantin'i ve Arjantinlileri tebrik ediyorum" mesajı paylaştı
Dünya futbolunun en büyüğünün belli olduğu Dünya Kupası'nın kapanışı da açılışı gibi büyük bir şölene sahne oldu… Fransa'yı penaltılarla yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribündeydi. Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve Ekvador ile Katar arasındaki ilk maçı da protokol tribününden takip etmişti. Erdoğan final sonrası sosyal medya hesabından "Tarihin en çekişmeli final maçlarındanbirinin ardından 2022 DünyaKupası Şampiyonu olan Arjantin'i vetüm Arjantinlileri en içten dileklerimletebrik ediyorum" mesajı paylaştı.