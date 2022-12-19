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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Tribünden izledi Arjantin’ı kutladı

Tribünden izledi Arjantin’ı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nefes kesen finali heyecanla takip etti. Erdoğan, karşılaşma sonunda sosyal medyadan "Tarihin en çekişmeli finallerinden birinde şampiyon olan Arjantin'i ve Arjantinlileri tebrik ediyorum" mesajı paylaştı

Dünya futbolunun en büyüğünün belli olduğu Dünya Kupası'nın kapanışı da açılışı gibi büyük bir şölene sahne oldu… Fransa'yı penaltılarla yenen Arjantin şampiyonluğa ulaştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tribündeydi. Başkan Erdoğan, Al Bayt Stadı'ndaki açılış töreni ve Ekvador ile Katar arasındaki ilk maçı da protokol tribününden takip etmişti. Erdoğan final sonrası sosyal medya hesabından "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" mesajı paylaştı.

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Tribünden izledi Arjantin’ı kutladı
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