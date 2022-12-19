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Giriş Tarihi: 19.12.2022

Weghorst’u sevgi ikna edecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Weghorst’u sevgi ikna edecek

Beşiktaş, Hollandalı yıldızı tutmak için planını hazırladı. Burnley’den indirim isteyecek siyah-beyazlılar, oyuncu için de taraftarına güveniyor

Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Burnley'den bedelsiz olarak kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un bonservisini almak için kolları sıvadı. Yapılan anlaşmaya göre 4 taksitte 10 milyon Euro ödemesi gereken Kartal, bu rakamı çok buluyor ve 5-6 milyon Euro civarına çekmeyi planlıyor. Ancak burada Hollandalı golcünün tercihi de belirleyici olacak. Burnley'in Premier Lig'e dönmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu geri çağırması da söz konusu ancak Beşiktaş'ta gördüğü ilgi ve taraftar sevgisi paraya ihtiyacı olmayan Weghorst için daha öncelikli konular olarak gösteriliyor. Beşiktaş da Burnley ile pazarlıklarda bunu koz olarak kullanacak.

GAZİANTEP'TE YOK ADANA'YA BELKI!
Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti endişelendiren 32 yaşındaki oyuncunun rötar yaptığı ve gelecek hafta döneceği belirtildi. 25 Aralık'taki Gaziantep maçında yer alamayacak olan Saiss'in Adana Demirspor sınavına yetişip yetişmeyeceği de yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

İKİ GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ
Beşiktaş'ta Antalya kampı sonrası takıma verilen iki günlük izin bitti. Siyahbeyazlılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Wout Weghorst'un da bugün itibariyle takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

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Weghorst’u sevgi ikna edecek
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