Weghorst’u sevgi ikna edecek

Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Burnley'den bedelsiz olarak kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un bonservisini almak için kolları sıvadı.Ancak burada Hollandalı golcünün tercihi de belirleyici olacak.Beşiktaş da Burnley ile pazarlıklarda bunu koz olarak kullanacak.Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti endişelendiren 32 yaşındaki oyuncunun rötar yaptığı ve gelecek hafta döneceği belirtildi. 25 Aralık'taki Gaziantep maçında yer alamayacak olan Saiss'in Adana Demirspor sınavına yetişip yetişmeyeceği de yapılacak kontrolden sonra belli olacak.Beşiktaş'ta Antalya kampı sonrası takıma verilen iki günlük izin bitti. Siyahbeyazlılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Wout Weghorst'un da bugün itibariyle takımla çalışmalara katılması bekleniyor.