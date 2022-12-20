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Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:11

2026 Dünya Kupası’nın yıldız adayı: Demir Ege Tıknaz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
2026 Dünya Kupası’nın yıldız adayı: Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, The Athletic tarafından 2026 Dünya Kupası’nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterildi.

"Futbol Yolculuğum" isimli proje kapsamında dünyanın farklı noktalarında performansı takip edilerek 2026 Dünya Kupası'nda yıldızlaşabilecek futbolcular arasında gösterilen 18 yaşındaki orta saha için, "İstanbul doğumlu yetenekli bir orta saha oyuncusu olan Demir Ege, düzenli olarak Beşiktaş'ın 19 yaş altı takımında ve Avrupa'nın en iyi kulüplerine geçiş kapısı olarak görülen UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi.

Topa hakimiyeti ve pas yeteneği onu diğerlerinden ayırıyor" ifadeleri kullanıldı. The Athletic'e konuşan Demir Ege, geçmişte yaşadığı sakatlıktan bahsederken, "İyileşip sahaya geri dönmek zordu. Altı yedi ay futbol oynayamadım. Ama sonra seviyemi ve potansiyelimi gerçekten yükseltmeye başladım. Asla pes etmedim ve her zamankinden daha fazla çalıştım, bu durum gerçekten gelişmeme yardımcı oldu. Bu sakatlık beni değiştirdi, daha olgun bir futbolcu yaptı" diye konuştu.

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2026 Dünya Kupası’nın yıldız adayı: Demir Ege Tıknaz
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