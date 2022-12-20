Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:33

Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı

Altay’da kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Rakamlar netleşiyor! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı: Hedef 2023! Dikkat çeken EYT mesajı
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belli oldu! Ankara dahil birçok büyükşehir var
SON DAKİKA: Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
CHP adeta kadınların kabusu oldu! İşte CHP'deki taciz tecavüz skandalları
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
KYK burs ve kredi ücretleri ödeme takvimi GSB: 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak, toplu mu ödenecek?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA