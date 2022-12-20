Altay’da kaleci Ozan Evrim Özenç şikayetçi olmadı

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.