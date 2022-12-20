Antalyaspor, tek golle turladı

ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
7. dakikada kaleci Alperen Uysal ile karşı karşıya kalan Selim Ilgaz'ın şutunda top üstten auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
55. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Kudryashov'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
75. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Wright'ın ceza sahasına girdiği sırada Ayberk Karapo'nun müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonda, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Samet Karabatak'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşmayı tek golle kazanan Akdeniz ekibi adını son 16 turuna yazdırdı.