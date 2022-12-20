Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo transferi için konuştu! ’İstediğini biliyorum’

Premier Lig devi Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo için yeni bir açıklama geldi. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Portekizli futbolcu hakkında çıkan transfer iddialarına dair gelen soruya cevap verdi.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'la arasında büyük sorunlar olan Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği demeçle ortalığı karıştı. Manchester United kurmayları, Portekizli futbolcunun sözleşmesini açıklamalarının ardından feshetti. Cristiano Ronaldo, Ada basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erik ten Hag bana hak ettiğim şekilde saygı duymuyor. Belki de Tottenham maçında bu yüzden stattan ayrıldım. Bu hareketimden dolayı muhtemelen pişmanım ama hoca tarafından kışkırtıldığımı hissettim."

MADRİD'DE ANTRENMAN YAPIYOR

Portekiz Milli Takımı için hayal kırıklığıyla tamamlanan Dünya Kupası'nın ardından Cristiano Ronaldo sürpriz bir karara imza atmıştı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, antrenman yapmak için Real Madrid yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi ve La Liga devinin tesislerinde çalışmalarına başladı.

AL-NASSR'DAN MUHTEŞEM TEKLİF

Bonservisi elinde bulunan ve geleceği konusundaki belirsizlik devam eden Cristiano Ronaldo için inanılmaz transfer iddiaları ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın 37 yaşındaki yıldıza yıllık 200 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Marca'da yer alan haberde; Cristiano Ronaldo'nun bu teklifi kabul etmesi halinde 500 milyon euroluk bir kazancı cebine koyacağı vurgulandı.

RONALDO'NUN HEDEFİ AVRUPA

Daily Mail'de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun Arap kulüplerinden gelen bu tekliflere rağmen Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi planladığı aktarıldı. Cristiano Ronaldo'nun bu kararını menajeri Jorge Mendes'e de ilettiği belirtildi. Cristiano Ronaldo'nun bu kararı nedeniyle Jorge Mendes ile arasının açıldığı vurgulandı.

ANCELOTTI KONUŞTU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki rekabete değindi ve "Messi kariyerini Dünya Kupası ile bitiriliyor, Ronaldo ise farklı bir şekilde. Ancak böyle olsa bile Ronaldo'nun özellikle Real Madrid'de, taraftarların kalbinde sonsuza kadar kalacak olağanüstü bir kariyeri vardı" açıklamasını yaptı.

Cristiano Ronaldo hakkında çıkan Al Nassr haberlerini değerlendiren Carlo Ancelotti, "Geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Ronaldo'nun hala yüksek seviyede rekabet etmek istediğini biliyorum. Suudi Arabistan'ın onun için en uygun yer olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

REAL MADRİD EFSANESİ

Nacional altyapısında futbola başlayan Cristiano Ronaldo daha sonra Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 37 yaşındaki yıldız için toplam 247 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Yıldız oyuncu bu süreçte 701 gol ve 223 asist üretti.