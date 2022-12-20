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Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:26

Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı

DHA
Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor üst üste galibiyetlerle umut tazeledi. Önceki hafta evinde Altay'ı 2-1 yenen yeşil-siyahlılar, 18'inci haftanın kapanış mücadelesinde deplasmanda Adanaspor'u da 3-2 yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Üst üste galibiyetlerle büyük moral bulan Denizlispor puanını 12'ye yükseltti ve kurtuluş hattında 15'inci sıradaki Tuzlaspor'la arasındaki farkı 4'e indirdi. İlk 11 haftayı 2 puanla son sırada geçtiği ligde teknik direktör Giray Bulak yönetiminde Tuzlaspor ve Altay'ın ardından Adanaspor'u da mağlup eden Denizlispor, 3'üncü galibiyetini elde ederken bu sezon dış sahada ilk kez kazanmanın sevincini yaşadı.

Bu hafta ilk yarının son maçında önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Denizlispor'da Giray Bulak, çok kıymetli bir 3 puanı haneye yazdırdıklarını söyledi. Özellikle maçın ilk 45 dakikalık bölümünün çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bizim adımıza gidip gelen bir maç oldu. Sahasında şu ana kadar hiç kaybetmeyen Adanaspor'u yendik. Biz de deplasmanda kazanamayan bir takımdık. Bu bakımdan çok önemli bir maçı kayıpsız geçtik. Artık geleceğe daha güvenli bakıyoruz. Son maçımızı önemli bir rakiple oynayacağız. Son maçlarda 3'te 3 hedeflemiştik. Devre arasına 3'te 3 yaparak girersek çok önemli bir avantaj yakalarız. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız olacak. Tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.

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Denizlispor kurtuluş ateşini yaktı
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