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Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:28 Son Güncelleme: 20.12.2022 09:29

Diego Rossi 15 milyon euro

Diego Rossi 15 milyon euro

Flamengo'nun çok istediği Uruguaylı golcü için pazarlıklar sürüyor. Brezilya basını, Diego Rossi için Fenerbahçe'nin 15 milyon euro talep ettiğini yazdı.

Brezilya ekibi Flamengo geçen sezondan beri peşini bırakmadığı Fenerbahçe'nin yıldız ismi Rossi için bir kez daha Sarı-Lacivertliler'in kapısını çaldı. Brezilya basını, Rossi için Flamengo'nun 8 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu, buna karşılık Fenerbahçe'nin 15 milyon euro fiyat belirlediğini yazdı. Flamengo yönetiminin mevcut kadrodaki sözleşmesi biten oyuncuların mukavelelerini yenilemek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Rossi'nin transferi için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Kadroda yeniden yapılanmaya giden Flamengo'nun, Fenerbahçe ile yürüttüğü müzakerelerin ekonomik farklar nedeniyle zor ilerlediği de belirtildi.

26 ARALIK'A KADAR SÜRE VAR
Flamengo'nun 26 Aralık'a kadar federasyona yeni sezon kadrosunu bildirmek için vakti olduğu ve bu nedenle elini çabuk tuttuğu da belirtildi. Teknik direktör Pereira'nın bu transferde ısrarcı olduğunun da altı çizildi. F.Bahçe'de bu sezon 11'de şans bulamayan 24 yaşındaki golcü tüm kulvarlarda 22 maçta bin 104 dakika görev alırken, 3 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

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Diego Rossi 15 milyon euro
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