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Giriş Tarihi: 20.12.2022 17:05

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü: 2 - Tuzlaspor: 0 -

AA
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü: 2 - Tuzlaspor: 0 -

Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Sinan Osmanoğlu, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 80 Alperen Babacan), Marlon, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Fıratcan Üzüm), Pepe Rodrigues (Dk. 79 Şahverdi Çetin), Diack, Zahid, Jese (Dk. 80 Ariyibi), Chatzigiovanis, Macheda

Tuzlaspor: Angeler, Emirhan Tak, İbrahim Has, Sadi Karaduman (Dk. 65 Kerem Korkmaz), Mustafa Emre Can, Cisse (Dk. 76 Ahmet Fırat Seven), Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Kone, Mata, Adeniyi (Dk. 63 Yahaya)

Goller: Dk. 7 Jese, Dk. 55 Macheda (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Atakan Çankaya, Dk. 43 Oğuz Ceylan (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Adeniyi, Dk. 59 İbrahim Has, Dk. 66 Rotman (Tuzlaspor)

7. dakikada Ankara temsilcisi öne geçti. Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Jese, meşin yuvarlağı kaleci Angeler'in solundan filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını da MKE Ankaragücü, 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Marlon'un sol kanattan pas verdiği Macheda, meşin yuvarlağı ceza alanından ağlarla buluşturdu: 2-0

90+1. dakikada Tuzlaspor penaltı atışından yararlanamadı. Takımının kazandığı penaltı atışını kullanan Mata'nın vuruşunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan MKE Ankaragücü, adını son 16 turuna yazdırdı.

Öte yandan, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan MKE Ankaragücü'nün 23 Aralık Cuma günü Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'un futbol sorumlusu Nuri Şahin de mücadeleyi yardımcılarıyla tribünden izledi.

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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası MKE Ankaragücü: 2 - Tuzlaspor: 0 -
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