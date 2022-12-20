Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu! Fenerbahçe maçında...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 06:58

Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu! Fenerbahçe maçında...

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’ın Mauro Icardi planı belli oldu! Fenerbahçe maçında...

Galatasaray, Mauro Icardi’yi Fenerbahçe maçında oynatmak için pamuklara sardı. Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak Arjantinli yıldızın Sivas’a yetişmesi bekleniyordu. Ancak derbi düşünülerek riske edilmeyebilir, dönüş ise Ankaragücü sınavına kalabilir...

Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti.

Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren İcardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu. Hafta sonu İstanbul'a gelen ve Florya'da kontrolden geçen deneyimli oyuncunun hızla iyileştiği gözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan İcardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.

4 OCAK'TA ANKARA'DAKİ MAÇTA SAHNEYE ÇIKACAK
Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir. İcardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek. 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin mesajı verdi! Çalışanların beklentisi daha fazla
KYK bursu ilk ödeme ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi ücretleri toplu mu ödenecek?
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı: Çarşamba'yı bekleyin
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
KPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2022: ÖSYM tercih takvimi ile lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Mauro Icardi planı belli oldu! Fenerbahçe maçında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA