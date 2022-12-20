Galatasaray’ın Mauro Icardi planı belli oldu! Fenerbahçe maçında...

4 OCAK'TA ANKARA'DAKİ MAÇTA SAHNEYE ÇIKACAK

Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir. İcardi en kötü senaryoda 4 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanacak maça yetişecek. 8 Ocak'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe sınavında takımını yalnız bırakmayacak olan 29 yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.