İşaret fişeği atılan Göztepeli taraftarın ağabeyi, SABAH'a konuştu! "9 dişi kırıldı, sol eli yandı!"

DOKU KAYBI 6 AYDA IYILEŞECEK

Durumu iyiye giden Mehmet Çakır'ın ağabeyi Caner Çakır SABAH'a kardeşinin durumunu anlattı. Büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Caner Çakır, "Atılan fişek ne yazık ki kardeşimin ağzını parçalamış. Ayrıca sol eli yanmış. Doktorlar yüzündeki doku kaybının 6 ayda iyileşeceğini söylediler. Kırılan dişlerinin yerine implant takılacak" diye konuştu.

GÖZTEPE'DEN ASLA VAZGEÇMEZ

Kardeşinin konuşabildiğini ve yürüyebildiğini söyleyen Caner Çakır, "Kardeşim derbideki olayları hiç sormadı. Şu an düşündüğü tek şey sağlığına kavuşmak. Kardeşim sporu ve Göztepe'yi çok seviyor ve asla bırakmaz. Sağlığına kavuştuktan sonra yine Göztepe maçına gitmek istiyor" diye konuştu.