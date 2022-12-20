Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşaret fişeği atılan Göztepeli taraftarın ağabeyi, SABAH'a konuştu! "9 dişi kırıldı, sol eli yandı!"
Giriş Tarihi: 20.12.2022 06:58

İşaret fişeği atılan Göztepeli taraftarın ağabeyi, SABAH'a konuştu! "9 dişi kırıldı, sol eli yandı!"

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İşaret fişeği atılan Göztepeli taraftarın ağabeyi, SABAH’a konuştu! 9 dişi kırıldı, sol eli yandı!

Olaylı İzmir derbisinde yaralanan Mehmet Çakır’ın durumunu ağabeyi SABAH’a anlattı. 23 gündür hastanede olan kardeşinin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Caner Çakır, "İşaret fişeği ağzının içine girmiş. Onu çıkarmaya çalışırken de eli yanmış. Olayları hiç sormadı. İyileşir iyileşmez tekrar Göztepe’nin maçına gidecek" dedi.

İzmir'de 27 Kasım Pazar günü oynanan olaylı Göztepe- Altay derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle ağır şekilde yaralanan Göztepe taraftarı 45 yaşındaki Mehmet Çakır'ın tedavisi sürüyor.

Yaşananlar sonrası toplam 10 kişi tutuklanırken SABAH, Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili yeni detaylara ulaştı. Altay tribününden 25 metre uzaktan atılan işaret fişeğinin tezahürat yapan Mehmet Çakır'ın ağzına girerek 9 tane dişini parçaladığı bildirildi. İşaret fişeğini çıkarmak isterken Çakır'ın sol elinde yanıklar oluştuğu da öğrenildi. Geçtiğimiz perşembe günü yoğun bakımdan çıkarılan Çakır, polise ilk ifadesini vererek olaya karışanlardan şikâyetçi oldu.

DOKU KAYBI 6 AYDA IYILEŞECEK
Durumu iyiye giden Mehmet Çakır'ın ağabeyi Caner Çakır SABAH'a kardeşinin durumunu anlattı. Büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Caner Çakır, "Atılan fişek ne yazık ki kardeşimin ağzını parçalamış. Ayrıca sol eli yanmış. Doktorlar yüzündeki doku kaybının 6 ayda iyileşeceğini söylediler. Kırılan dişlerinin yerine implant takılacak" diye konuştu.

GÖZTEPE'DEN ASLA VAZGEÇMEZ
Kardeşinin konuşabildiğini ve yürüyebildiğini söyleyen Caner Çakır, "Kardeşim derbideki olayları hiç sormadı. Şu an düşündüğü tek şey sağlığına kavuşmak. Kardeşim sporu ve Göztepe'yi çok seviyor ve asla bırakmaz. Sağlığına kavuştuktan sonra yine Göztepe maçına gitmek istiyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin mesajı verdi! Çalışanların beklentisi daha fazla
KYK bursu ilk ödeme ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi ücretleri toplu mu ödenecek?
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı: Çarşamba'yı bekleyin
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
KPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2022: ÖSYM tercih takvimi ile lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
İşaret fişeği atılan Göztepeli taraftarın ağabeyi, SABAH'a konuştu! "9 dişi kırıldı, sol eli yandı!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA