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Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:01

İspanya'da Atletico Madrid için Çağlar Söyüncü iddiası!

DHA
İspanya’da Atletico Madrid için Çağlar Söyüncü iddiası!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anılıyor. Başarılı savunmacının transferi devre arasında tamamlanabilir.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girdi. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

TRANSFER DEVRE ARASINDA DA BİTEBİLİR

Ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilecek milli savunmacı, transfer iddiaları da çıkmaya başladı. İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Ancak haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle de kadroya katılabileceği iddia edildi.

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İspanya'da Atletico Madrid için Çağlar Söyüncü iddiası!
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