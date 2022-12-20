L’Equipe’in en iyi 11’ınde Saiss de var

FRANSA'NIN ünlü spor gazetesi L'Equipe Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine Türkiye'de forma giyen bir ismi dahil etti; Romain Saiss. Fas'ın kaptanlığını da yapan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi, performansıyla da beğeni topladı ve tarihi başarıda büyük rol oynadı. Katar'da 6 maçta forma giyen ve 1 de gole imza atan Saiss, 3.'lük maçında Hırvatistan'a karşı sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Kupadaki Şanlıurfaspor ve ligdeki Gaziantep FK maçlarında ter dökemeyecek olan Romain Saiss, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.