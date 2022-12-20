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Giriş Tarihi: 20.12.2022

L’Equipe’in en iyi 11’ınde Saiss de var

L’Equipe’in en iyi 11’ınde Saiss de var
FRANSA'NIN ünlü spor gazetesi L'Equipe Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine Türkiye'de forma giyen bir ismi dahil etti; Romain Saiss. Fas'ın kaptanlığını da yapan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi, performansıyla da beğeni topladı ve tarihi başarıda büyük rol oynadı. Katar'da 6 maçta forma giyen ve 1 de gole imza atan Saiss, 3.'lük maçında Hırvatistan'a karşı sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Kupadaki Şanlıurfaspor ve ligdeki Gaziantep FK maçlarında ter dökemeyecek olan Romain Saiss, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

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L’Equipe’in en iyi 11’ınde Saiss de var
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