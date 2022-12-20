Mehmet Çakır’ın durumunu ağabeyi SABAH’a anlattı: Dokuz dişi kırıldı sol eli yandı

23 gündür hastanede olan kardeşinin durumunun iyiye gittiğini söyleyen Caner Çakır, “İşaret fişeği ağzının içine girmiş. Onu çıkarmaya çalışırken de eli yanmış. Olayları hiç sormadı. İyileşir iyileşmez tekrar Göztepe’nin maçına gidecek” dedi
İzmir'de 27 Kasım Pazar günü oynanan olaylı Göztepe- Altay derbisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeğiyle ağır şekilde yaralanan Göztepe taraftarı 45 yaşındaki Mehmet Çakır'ın tedavisi sürüyor. Yaşananlar sonrası toplam10 kişi tutuklanırken SABAH,Türkiye'nin günlerce konuştuğuolayla ilgili yeni detaylaraulaştı. Altay tribününden 25 metre uzaktan atılan işaret fişeğinin tezahürat yapan Mehmet Çakır'ın ağzına girerek 9 tane dişini parçaladığı bildirildi. İşaret fişeğini çıkarmak isterken Çakır'ın sol elinde yanıklar oluştuğu da öğrenildi. Geçtiğimiz perşembe günü yoğun bakımdan çıkarılan Çakır, polise ilk ifadesini vererek olaya karışanlardan şikâyetçi oldu.
DOKU KAYBI 6 AYDA IYILEŞECEK
Durumu iyiye giden Mehmet Çakır'ın ağabeyi Caner Çakır SABAH'a kardeşinin durumunu anlattı. Büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten Caner Çakır, "Atılan fişek ne yazık kikardeşimin ağzını parçalamış.Ayrıca sol eli yanmış. Doktorlaryüzündeki doku kaybının 6 aydaiyileşeceğini söylediler. Kırılandişlerinin yerine implant takılacak" diye konuştu.
GÖZTEPE'DEN ASLA VAZGEÇMEZ
Kardeşinin konuşabildiğini ve yürüyebildiğini söyleyen Caner Çakır, "Kardeşim derbidekiolayları hiç sormadı.Şu an düşündüğü tekşey sağlığına kavuşmak.Kardeşim sporu ve Göztepe'yiçok seviyor ve aslabırakmaz. Sağlığınakavuştuktan sonra yineGöztepe maçına gitmekistiyor" diye konuştu.