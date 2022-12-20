Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Onur Bulut, Süper Lig devine! 1.5 milyon euro bonservis, 3 yıllık sözleşme
Giriş Tarihi: 20.12.2022 15:57 Son Güncelleme: 20.12.2022 15:59

Onur Bulut, Süper Lig devine! 1.5 milyon euro bonservis, 3 yıllık sözleşme

Onur Bulut, Süper Lig devine! 1.5 milyon euro bonservis, 3 yıllık sözleşme

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un radarına giren ve kulübüyle sözleşme yenilemeyen Onur Bulut'la ilgili flaş transfer gelişmesi yaşandı.

Süper Lig devi bonservis bedeli olarak Kayserispor'a 1.5 milyon euro önerdi.Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayı transferinin en gözde ismi Onur Bulut... Yukatel Kayserispor'da 14 maçta 2 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çeken Onur Bulut, A Milli Takım'a kadar yükseldi. 19 Kasım 2022'de Çekya ile oynanan özel maçta ilk kez milli formayı giyen 28 yaşındaki sağ bekin kulübüyle olan sözleşmesi 2023 Haziran'da bitiyor.

ŞENOL GÜNEŞ: ONUR'UN BURADA OLMASINI İSTERİM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim" ifadelerini kullanmıştı.

KAYSERİSPOR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın radarına takılan deneyimli oyuncu ile ilgili geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Yukatel Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, A Spor'a yaptığı açıklamada; "Onur Bulut için gelen resmi teklif yok. 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağız" dedi.

SÜME SÖZLEŞME UZATMA İDDİALARINI YALANLADI
Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Onur'un menajeri Elyesa Süme, geçen hafta yaptığı açıklamayla oyuncusunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşme yenilediği iddialarını yalanlamıştı.(Fanatik)

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Onur Bulut, Süper Lig devine! 1.5 milyon euro bonservis, 3 yıllık sözleşme
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