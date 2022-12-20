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Giriş Tarihi: 20.12.2022 18:00

Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

AA
Rıza Çalımbay: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Esenler Erokspor'u 5-2 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, hak ettikleri güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından maçın oynandığı stadyumda düzenlenen basın toplantısında, bütün amaçlarının maçı kazanmak olduğunu belirtti.

Uzun bir süreden sonra da tekrar resmi maç oynadıklarını dile getiren Çalımbay, "Hakikaten motive olmak, adapte olmak biraz zor oluyor. Zor bir maç oynadık, zaman zaman da bayağı zorlandık ama girdiğimiz pozisyonları çok iyi şekilde değerlendirdik. Herkes elinden gelen bütün mücadeleyi gösterdi ve hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık." dedi.

"BU TEMPOYLA LİGDE İSTEDİĞİMİZ YERLERE GELEMEYİZ"

Kupa maçından sonra lig maçını önemsediklerini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Daha önemlisi de Kasımpaşa maçımız. Final gibi maçlarımız var. Kasımpaşa olsun, Galatasaray olsun, Konya olsun, Kayseri olsun bu maçlar bizim için çok önemli. Çünkü biz hem Türkiye Kupası hem lig hem Avrupa Kupası olduğu zaman hakikaten çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz, sıkıntılı günler yaşıyoruz. Hele kış aylarında haftada üç maç oynadığınız zaman çok büyük sıkıntılar maalesef yaşanıyor. İnşallah sakatlıklar yaşanmazsa hem ligde hem Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmek istiyoruz."

Çalımbay, takımını galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Ama bu oynadığımız tempoyla tabii ki ligde istediğimiz yerlere gelemeyiz. Onun için de bu temponun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

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Rıza Çalımbay: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"
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