Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'ydi. Bu sezon Macar ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Laidouni için kulübünden resmi açıklama geldi.Transfer ihtimali düştü

Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, birçok takımın transfer listesinde yer alan Laidouni için satışa sıcak baktıklarını açıklamıştı. Bu hafta yaptığı açıklamada oyuncunun satılmasına karşı olmadıklarını belirtse de Ferencvaros CEO'su Pal Orosz'un açıklamaları transfer ihtimalini düşürecek cinstendi.

İSTEDİKLERİ RAKAMI AÇIKLADILAR

Ferencvaros CEO'su Pal Orosz, yaptığı açıklamada oyuncuya yönelik ilgiyi doğruladı. Fakat oyuncu için talep ettikleri bonservis bedeli, oldukça yüksekti: "İlgi var ama henüz somut bir teklif yok. Bu kalitede bir oyuncunun fiyatı elbette yüksek. 10 milyon Euro talep ediyoruz. Prestijli bir kulübe gitmeyi hak ediyor. Büyük bir kulübe transferi bizim için de iyi bir durum çünkü gelecekte buraya gelecek oyuncular üst seviyeye yükelmek adına buranın iyi bir basamak olduğunu düşünebilirler"

YENİ İSİM GÜNDEME GELDİ

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da Laidouni için alınan olumsuza yakın yanıt sonrasında yeni bir isim gündeme geldi. Transfer konusunda ağırlığını savunma hattına veren Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, orta sahayı güçlendirmek için bir ismi işaret etti.

BİR KEZ DAHA KARTAL OLABİLİR

Başarılı hocanın, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Mohamed Elneny'yi istediği öğrenildi. Ada kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlı yönetim, uygun şartların oluşması halinde Elneny'yi bir kez daha Kartal yapmak istiyor.