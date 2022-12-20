Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:35 Son Güncelleme: 20.12.2022 09:36

Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti!

Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti!

İlk iş olarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'yi istiyordu. Ancak Macaristan cephesinden transferi zora sokan bir yanıt geldi. Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş vakit kaybetmeden alternatifi belirledi, yönetim harekete geçti. Transfer için tüm formüllerin de masada olabileceği kaydedildi. İşte detaylar...

Şenol Güneş yönetiminde bir kadro değişimine gitmeye hazırlanan Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Ferencvaros'tan Aissa Laidouni'ydi. Bu sezon Macar ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Laidouni için kulübünden resmi açıklama geldi.Transfer ihtimali düştü

Ferencvaros Başkanı Gabor Kubatov, birçok takımın transfer listesinde yer alan Laidouni için satışa sıcak baktıklarını açıklamıştı. Bu hafta yaptığı açıklamada oyuncunun satılmasına karşı olmadıklarını belirtse de Ferencvaros CEO'su Pal Orosz'un açıklamaları transfer ihtimalini düşürecek cinstendi.
İSTEDİKLERİ RAKAMI AÇIKLADILAR

Ferencvaros CEO'su Pal Orosz, yaptığı açıklamada oyuncuya yönelik ilgiyi doğruladı. Fakat oyuncu için talep ettikleri bonservis bedeli, oldukça yüksekti: "İlgi var ama henüz somut bir teklif yok. Bu kalitede bir oyuncunun fiyatı elbette yüksek. 10 milyon Euro talep ediyoruz. Prestijli bir kulübe gitmeyi hak ediyor. Büyük bir kulübe transferi bizim için de iyi bir durum çünkü gelecekte buraya gelecek oyuncular üst seviyeye yükelmek adına buranın iyi bir basamak olduğunu düşünebilirler"

YENİ İSİM GÜNDEME GELDİ

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da Laidouni için alınan olumsuza yakın yanıt sonrasında yeni bir isim gündeme geldi. Transfer konusunda ağırlığını savunma hattına veren Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, orta sahayı güçlendirmek için bir ismi işaret etti.

BİR KEZ DAHA KARTAL OLABİLİR

Başarılı hocanın, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den Mohamed Elneny'yi istediği öğrenildi. Ada kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısırlı ön libero için çalışma başlatan Siyah-Beyazlı yönetim, uygun şartların oluşması halinde Elneny'yi bir kez daha Kartal yapmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Rakamlar geliyor! Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na grup toplantısı daveti ne anlama geliyor? Mahmut Övür açıkladı: Gel bakalım Ekrem...
TOKİ SON DAKİKA: Orta gelirliye konut projesi kampanyası için ilk detaylar! İşte kredi, faiz ve ödeme planı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı: Çarşamba'yı bekleyin
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DAKİKA: 3. toplantı öncesi Bakan Bilgin mesajı verdi! Çalışanların beklentisi daha fazla
KYK bursu ilk ödemeler ne zaman, hangi tarihte, toplu mu ödenecek? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi ücretleri ödeme takvimi
Sağlık Bakanlığı işçi personel alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı! İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar açıklandı mı?
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA