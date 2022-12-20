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Giriş Tarihi: 20.12.2022 20:04 Son Güncelleme: 20.12.2022 20:08

Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’u ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasını Antalya'da kampa girerek değerlendiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte taraftarıyla yeniden buluşuyor. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi İstanbulspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın ardından ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda İstanbulspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Tek maç eleme usulünün uygulandığı turu geçen ekipler son 16 turuna yükselecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi.

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz.

İstanbulspor ile daha önce 130 kez karşılaşan Fenerbahçe, 94 galibiyet, 17 beraberlik, 16 mağlubiyet alırken; rakibiyle Kadıköy'de oynadığı 66 maçta 55 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Jorge Jesus ve öğrencileri, bu sezon ligin 12. haftasında karşılaştığı İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte 37 gün sonra resmi bir maçta taraftarıyla buluşacak. Sarı lacivertli ekip, son resmi karşılaşmasını 12 Kasım'da evinde Bitexen Giresunspor ile oynamıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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