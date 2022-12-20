Son talip İtalyan devi! Güneş Saiss’in ayrılığına onay verecek mi?

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in durumu belirsizliğini koruyor.Güneş'in "Geri çekilerek oynuyor ve temassız stoper" ifadelerini kullandığı Saiss'in, gönderilmesi planlanıyordu.Ancak Dünya Kupası performansı işleri değiştirdi.Şimdi tutulmak isteniyor. Bu kez de Saiss ayrılığı düşünüyor.Fransız spor gazetesi L'Equipe tarafından turnuvanın en iyi 11'ine de seçilen Faslı yıldız için Körfez ekipleri devreye girdi.

ROMAİN SAISS DE SICAK BAKIYOR

Dünya dördüncüsü olan Fas'ın kaptanı Saiss için nabız yoklayan son takım ise Milan oldu.İtalyan basınındaki habere göre Saiss'in Körfez'de kazanacağının çok daha azını kazanacak olmasına rağmen bu teklife sıcak bakıyor.Beşiktaş yönetimi, bedelsiz gelen, güncel değeri 6.5 milyon euro olan Saiss için değerinde bir teklif gelirse değerlendirmeyi düşünse de son kararı Güneş verecek.

RAPOR BEKLENİYOR

Beşiktaş sağlık heyeti, Hırvatistan maçında forma giyemeyen Saiss'ye ilgili raporları detaylı şekilde inceleyecek.Faslı yıldızın en az 3 maçı kaçıracağı ifade edilirken, Şenol Güneş gelecek rapora göre kararını yönetime bildirecek.Öte yandan Saiss ile Fransa'dan Lille İspanya'dan Villarreal ile Valencia'da ilgileniyor.Beşiktaş ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Romain Saiss, daha önce Fransa'da Clermont, Le Havre ve Angers formalarını giydi.Savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro.32 yaşındaki stoper Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 maça çıktı ve 1 gol attı.Dünya Kupası'nda sakatlanan Saiss, Şanlıurfaspor ve Süper Lig'de oynanacak olan Gaziantep FK maçlarında forma giymesi beklenmiyor.