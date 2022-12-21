Daniele Santarelli teklifi doğruladı

Antalya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank'ı 3-1yenerek şampiyon olanİtalyan ekibi Imoco Volley'inbaşantrenörü Daniele Santarelli, merakla beklenen açıklamayı ülkesinin önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a yaptı. Giovanni Guidetti'nin A MilliKadın Voleybol Takımı ile yollarınıayırmasından sonra göreviçin Sırbistan MilliTakımı'nı da çalıştıranSantarelli'ninismi gündeme gelmişti. 2022'nin ocak ayında Zoran Terzic'in yerine Sırbistan'ın başına geçen 41 yaşındaki hoca, Giovanni Guidetti'nin takımı VakıfBank'ı yendiği maçın ardından Corriere dello Sport'a şu açıklamayı yaptı:
"Evet TürkMilli Takımı'ndan bir teklifaldım. Ancak Sırbistan ile birsözleşmem var ve ilk önce onlarlakonuşmak bana doğru geliyor.Eğer bu teklif bana geliyorsaşimdiye kadar iyi bir işçıkardığımın kanıtı. Kendimve Sırbistan için en iyisininne olduğuna karar verip,ikimiz için de doğru çözümübulacağız." Türkiye Voleybol Federasyonu'nun İtalyan antrenöre 2 yılı opsiyonlu2026'ya kadar sürecekbir sözleşme teklifinde bulunduğubiliniyor.