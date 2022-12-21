MKE Ankaragücü’nde futbolcular lige umutla bakıyor

"TARAFTARLARIMIZI İKİNCİ YARI MUTLU EDECEĞİZ"

Ankaragücü taraftarına teşekkür eden Bahadır Han Güngördü, "Hem Ankara'da olsun hem de deplasmanlarda hiç yalnız bırakmadılar. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İnşallah onları ikinci yarı daha mutlu edeceğiz, evlerine mutlu göndereceğiz. Sağ olsunlar, her zaman arkamızda olsunlar" dedi.

LAMİNE DIACK: HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR ANDA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

MKE Ankaragücü'nde Senegalli ön libero Lamine Diack, futbol sektöründe hoca değişikliğinin çok sık olduğunu ifade ederek, "Hiç beklemediğimiz bir anda hoca değişikliği oldu. Biz sadece önümüze bakarak işimizi nasıl daha iyi yapabiliriz buna odaklanmalıyız" diye konuştu.

"ÖMER ERDOĞAN DENEYİMLERİNİ AKTARARAK YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Ömer Erdoğan'ın iyi bir insan, iyi bir hoca olduğunu dile getiren Diack, "Bize deneyimlerini aktararak yardımcı olmaya çalışıyor. Süper Lig'de benim ilk yılım. Çok zorlu bir lig, her şey istediğimiz gibi gitmedi. Bir maç kazanıyorsunuz yükseliyorsunuz, bir maç kaybediyorsunuz birden kendinizi aşağılarda bulabiliyorsunuz. Bizim amacımız üst sıraları zorlamak ve her gün kendimizi daha da geliştirebilmek" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG YABANCI FUTBOLCULAR İÇİN ŞANS"

Diack, yabancı futbolcuların Türkiye'de oynamaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Ayrıca Süper Lig yabancı futbolcular için şans. Kendilerini geliştirmek ve kariyerleri için iyi bir ortam. O açıdan yabancı futbolcuların Türkiye'de oynaması hem kendileri için hem de Süper Lig için artı değer katıyor" dedi.