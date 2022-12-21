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Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:17 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:28

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.

2022 FIFA Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 23 Aralık Cuma, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

Bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın programı ve hakemler şöyle:

23 Aralık Cuma

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Giresunspor: Mete Kalkavan

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Erkan Özdamar

16.00 Konyaspor - Alanyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

19.00 Galatasaray - İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

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Son dakika haberleri: Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
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