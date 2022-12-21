Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor
Giriş Tarihi: 21.12.2022 12:07

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

İHA
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıkıyor. Biletleri bugün saat 15.00 itibarıyla satışa sunulacak.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu mücadelenin biletleri de bugün satışa çıkacak. Karşılaşmayla ilgili İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince, rakip takım taraftarlarına açık olmayacak olan 'Misafir' tribünü biletleri 300 TL'den satışa sunulacak.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şöyle:
1. Kategori: VIP Platin: 1900 TL
2. Kategori: VIP Gold: 1600 TL
3. Kategori: VIP Silver: 1300 TL
4. Kategori: Batı: 600 TL
5. Kategori: Doğu: 400 TL
6 ve 7. Kategoride 'Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası' tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletini tek maçlık kulübe devir etmesi halinde; 6. Kategori: Yavru Fırtına 350 TL, 7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 300 TL fiyatları üzerinden ayrıca satışa sunulacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı paylaştı! Yeni Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler belirlendi! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Mesut Pazarcı Almanya'da 3 bin kişi dolandırmıştı! Dev vurgunda flaş gelişme
KYK burs ilk ödemeler ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek? 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI: 2022 Sağlık Bakanlığı maaş promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA