Trabzonspor’dan dudak uçuklatan forma geliri!

Trabzonspor, şampiyonluğun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bordo-mavililer, son bir yıl içerisinde TS Club gelirlerini yüzde 200 artırırken, toplamda 218 milyon TL'lik forma satışı gerçekleştirdi. Bu rakam diğer ürünlerin eklenmesiyle 300 milyon TL'ye ulaştı.

Fırtına'nın en fazla ürün satışı yaptığı iller arasında ilk sırayı Trabzon 135 milyon TL ile alırken onu 34 milyon TL'lik ürün satışı ile İstanbul takip etti. Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Zonguldak da en çok satış yapılan iller olmayı başardı.

Son bir yıl baz alındığında bir önceki döneme oranla yüzde 200'ü geçen bir kâr artışı ortaya çıktı. Trabzonspor'un en fazla satış yapan forması ise çubuklu forma olurken, onu telkari ve şampiyonluk forması takip etti.