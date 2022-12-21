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Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:05

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor'un rakibi Bodrumspor

AA
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor’un rakibi Bodrumspor

Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Arabam.com Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenmana oyuncular ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Antrenmanın devamında top kapma oyununa geçen yeşil-beyazlılar, daha sonra sprint çalışması yaptı. Kupa maçı hazırlıkları, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

TAŞDEMİR: "GÖZTEPE MAÇI BİZİM İÇİN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kupa ve ligin son maçıyla ilk yarıyı bitireceklerini, iki maçın da oldukça zorlu olacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi bir oyunla turu geçmek istediklerini anlatan Taşdemir, "Ardından pazartesi günü oynayacağımız Göztepe maçına odaklanmak istiyoruz. Ligdeki Göztepe maçı bizim için çok daha önemli. Bu zamana kadar çok farklı şeyler yaptık, çok iyi bir puan topladık. Bunu taçlandırabilmemiz için de İzmir'den puanla ayrılmamız gerekiyor. Zor ve önemli bir maç. İnşallah istediğimiz sonuçla dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Apdi Mert Çayır da kupada tur atlamayı hedeflediklerini belirtti.

İki takım arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor'un rakibi Bodrumspor
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