Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Başakşehir Göztepe’yi devirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle tekrar çıkışa geçen Göztepe, Ziraaat Türkiye Kupası 5'inci Tur sınavında Süper Lig'in güçlü ekibi Medipol Başakşehir deplasmanında erken pes etti. Rakibi önünde İstanbul'da ilk yarıda 37 dakika içinde 2'si eski yıldızı Serdar Gürler'in ayağından kalesinde 3 gol gören Göz-Göz, 3-1'lik sonuçla kupadan elendi. Önceki turlarda alt liglerden Karbel Karaköprü Belediyespor ve Bucaspor 1928'i evinde 2-0'lık skorlarla yenip eleyen sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir önünde varlık gösteremeyerek bu sezon kupa macerasını noktaladı. İzmir temsilcisi ligde ilk yarının son maçında 26 Aralık Pazartesi günü sezonun flaş ekibi Bodrumspor'u konuk edecek.

TESELLİSİ FURKAN

Göztepe'nin Başakşehir deplasmanındaki tesellisi altyapısında yetişen 17 yaşındaki İzzet Furkan Malak'ın profesyonel kariyerinin ilk golünü atması oldu. Geçen sezon takımın Süper Lig'den düşmesi kesinleştikten sonra amatör olarak 3 maçta forma giyen, sezon başında profesyonel yapılıp kulüpte U19 takımının yanı sıra yine kupadaki Karaköprü Belediyespor maçında forma giyen genç forvet, 59'uncu dakikada Kvasina'nın yerine oyuna girdiği Başakşehir deplasmanında 73'üncü dakikada çok şık bir gol attı. U18 Milli Takım'da da forma giyen Furkan'ın Göztepe'yle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

