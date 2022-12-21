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Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:06

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor! 2. Lig ekibi, Süper Lig ekibini 5-0 yendi...

Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi skor! 2. Lig ekibi, Süper Lig ekibini 5-0 yendi...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda flaş bir skor ortaya çıktı. 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, deplasmanda Süper Lig ekibi Giresunspor'u 5-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Süper Lig ekibi Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor ile karşılaştı.

Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkan Giresunspor, Karacabey karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan maçta Karacabey'e turu getiren golleri 10 ve 32. dakikalarda Ömer Kuşan kaydetti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Giresunpsor'un hocası Hakan Keleş ikinci yarı değişikliklerle oyuna müdahale etmek istese de 50 ve 68. dakikalarda Abdullah Balıkçı'nın gollerine engel olamadı ve durum 4-0'a geldi. Konuk ekip son dakikalarda ise Fatih Aktay'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 5-0 yaptı.

Bu tarihi sonuçla Karacabey Belediyespor adını kupada bir üst tura yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor! 2. Lig ekibi, Süper Lig ekibini 5-0 yendi...
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