Başkanların kısmeti meler

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri, kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda belirlendi. TFFBaşkanı Mehmet Büyükekşi'nindavetiyle Riva'daki toplantıya katılankulüp başkan ve temsilcilerine,kullanılan algoritmanın kriterlerive Dijital Hakem AtamaYöntemi'nin işleyişi hakkındabilgi verildi. Sonrasında ise cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı.
HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00.......Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
20.00.......Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler
CUMARTESİ
13.30.......Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00.......Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00.......Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
PAZAR
13.30.......Adana Demir- Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00.......Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16.00.......Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek
19.00.......Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen
GÜLE OYNAYA!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç yapılan atamayı takip etti. İki başkan da derbi öncesi çok keyifliydi.