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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Başkanların kısmeti meler

Başkanların kısmeti meler

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezinde yapılan toplantıda, 15. haftanın hakemleri belirlendi. Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına, Halil Umut Meler atandı

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri, kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda belirlendi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Riva'daki toplantıya katılan kulüp başkan ve temsilcilerine, kullanılan algoritmanın kriterleri ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi. Sonrasında ise cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı.

HAFTANIN HAKEMLERİ
YARIN
20.00.......Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
20.00.......Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler
CUMARTESİ
13.30.......Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
16.00.......Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka
19.00.......Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
PAZAR
13.30.......Adana Demir- Karagümrük: Erkan Özdamar
16.00.......Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
16.00.......Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek
19.00.......Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen

GÜLE OYNAYA!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç yapılan atamayı takip etti. İki başkan da derbi öncesi çok keyifliydi.

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Başkanların kısmeti meler
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