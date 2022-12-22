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Giriş Tarihi: 22.12.2022 12:08 Son Güncelleme: 22.12.2022 12:09

Beşiktaş'da Rachid Ghezzal gelişmesi! Rachid Ghezzal'ın sahalara döneceği tarih belli oldu

Beşiktaş’da Rachid Ghezzal gelişmesi! Rachid Ghezzal’ın sahalara döneceği tarih belli oldu

Bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sahalara döneceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ABD'de 8 Kasım'da ameliyat olan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında yoğun tedavi ve moral desteğiyle kendine gelirken saha çalışmalarına da başladı. Avrupa'nın en önde gelen kamp ve tedavi merkezlerinde bireysel çalışmalar yapan Cezayirli futbolcu hızla toparlandı. Siyah-Beyazlı oyuncunun fiziksel ve mental açıdan kendisini iyi hissettiği aktarıldı.

TEKRAR SAKATLANMIŞTI
14 Ağustos'ta oynanan maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 2 Ekim'deki Fenerbahçe derbisinde formasına kavuşmuş ancak çok geçmeden yeniden sakatlanmıştı. Başarılı oyuncunun, formasına bir an önce dönmek için yoğun bir tempoda çalıştığı öğrenildi.

SAĞLIK EKİBİ MEMNUN
Yıldız ismin, Ocak ayının son haftasında formasına dönmek istediği kaydedildi. Ghezzal'ın durumunu yakından takip eden Beşiktaş sağlık ekibinin de Cezayirli kanat oyuncusunun düzelme sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi sebebiyle mutlu olduğu kaydedildi. Ghezzal'ın, Ocak ayının sonundaki 20. hafta mücadelesindeki Kaysersipor deplasmanında sahada olması bekleniyor. (Fanatik)

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Beşiktaş'da Rachid Ghezzal gelişmesi! Rachid Ghezzal'ın sahalara döneceği tarih belli oldu
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